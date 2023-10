Ascolti tv 5/10/2023: Blanca e Grande Fratello, chi ha vinto facile

By

Quella di giovedì 5 ottobre è una sfida a senso unico. A trionfare in prima serata è il debutto della seconda stagione di Blanca (Rai Uno), che registra oltre 4 milioni di spettatori sintonizzati e arriva al 23.2% di share. Nulla da fare per il Grande Fratello 8 (Canale Cinque), che non va oltre il 16.7% di share.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 5 ottobre 2023:

Rai Uno – Blanca ha intrattenuto 4.041.000 spettatori (23.2%);

Canale 5 – Il Grande Fratello 8 ha tenuto compagnia a 2.189.000 spettatori (16.7%);

Rai Due – N.C.I.S ha ottenuto una media di 700.000 spettatori (3.5%); N.C.I.S. Hawai’i ha raggiunto 509.000 spettatori (3.1%);

Italia 1 – Kong – Skull Island ha tenuto compagnia a 771.000 spettatori (4.4%);

Rai Tre – Splendida cornice ha ottenuto una media di 822.000 spettatori (4.9%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 807.000 spettatori (5.7%);

La 7 – Piazza Pulita ha interessato 622.000 spettatori (4.9%);

Tv8 – La partita di Conference League Fiorentina-Ferencvaros è stata vista da 1.049.000 spettatori (5.4%);

Nove – Killers ha intrattenuto 283.000 spettatori (1.6%);

Sky Uno – X Factor 17 ha raccolto spettatori (%).

Ascolti tv giovedì 5 ottobre 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi vince con distacco su Striscia la Notizia. Reazione a Catena ancora in netto vantaggio su Caduta Libera.

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 4.488.000 spettatori (22%);

Rai Uno – Cinque Minuti ha interessato 4.058.000 spettatori (20.8%);

Canale 5 – Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 2.934.000 spettatori (14.4%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.858.000 spettatori (24.5%) nella prima parte e 4.169.000 spettatori (27.4%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.383.000 spettatori nella prima parte (13.6%) e 2.486.000 spettatori nella seconda (17.4%);

Rete 4 – Stasera Italia ha totalizzato una media di 867.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 759.000 spettatori (3.7%) nella seconda.

La7 – Otto e mezzo ha avuto 1.613.000 spettatori (7.9%);

Rai Tre – Un Posto al Sole ha appassionato 1.590.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.268.000 spettatori (6.5%);

Tv8 – Uefa Europa League ha avuto 438.000 spettatori (2.2%);

Nove – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 595.000 spettatori (2.9%);

Rai Due – Il Mercante in Fiera ha raggiunto 322.000 utenti (1.9%) nella prima parte e 387.000 spettatori (2%) nella seconda.

Giovedì 5 ottobre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Balivo supera il 14% nella seconda parte de La Volta Buona. Nulla da fare per Merlino, che perde nettamente il confronto con Matano.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.313.000 spettatori (11.9%) nella prima parte e da 1.300.000 spettatori (14.5%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.568.000 spettatori (20.5%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.685.000 spettatori (20.6%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 793.000 spettatori (7.6%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 444.000 spettatori (5.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.441.000 telespettatori (21%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.643.000 spettatori (23.8%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.299.000 spettatori (25%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.636.000 spettatori (21.6%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.496.000 spettatori (20.1%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.044.000 spettatori nella prima parte (14.7%) e 1.078.000 (13.7%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 5 ottobre 2023