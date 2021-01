Ascolti tv 4 gennaio 2021: il GF Vip di Alfonso torna a vincere, tutti i dati

By

La 31esima puntata del reality show condotto da Signorini ha conquistato la prima serata di ieri, sfidando il film in onda su Rai 1 con Sergio Castellitto

Come sono andati gli ascolti tv di ieri, lunedì 4 gennaio 2021? A sfidarsi nella prima serata sono stati il Grande Fratello Vip 5 e il film Il tuttofare su Rai 1. A trionfare è stato il reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5, che ha sfiorato il 20% di share. Scendendo nel dettaglio, la 31esima puntata del programma ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.491.000 di telespettatori con il 19.6% di share. Dall’altra parte, la commedia del 2018 ha intrattenuto 3.231.000 di telespettatori con il 12.6% di share. Dunque, questa volta Signorini è riuscito a conquistarsi la prima serata di lunedì.

Lo scorso venerdì, il reality show aveva dovuto affrontare una dura sconfitta contro Rai 1, nella puntata speciale della Vigilia di Capodanno. Ora è tornato a riprendersi il primo posto nei dati. Intanto, su Rai 2 Io e Marley ha tenuto compagnia a 1.028.000 di telespettatori con il 4% di share. Su Italia 1 Top Gun ha registrato la presenza di 1.551.000 di telespettatori con il 6.1% di share. È andata bene anche a Report su Rai 3, che ha totalizzato una media di 2.957.000 di telespettatori con l’11.5% di share. Quarta Repubblica su Rete 4 ha invece informato 1.296.000 di telespettatori con il 5.9 % di share. Sul Nove Anplagghed con Aldo Giovanni e Giacomo ha intrattenuto 684.000 telespettatori con il 2.6%.

Nell’access prima time ha vinto la sfida Soliti Ignoti su Rai 1 con la presenza di ben 5.583.000 di telespettatori con il 20.2% di share. Striscia la notizia, invece, ha tenuto compagnia a 4.661.000 di telespettatori con il 16.8% di share. Ha fatto il suo ritorno in tv Guess My Age, che ha visto come concorrente Andrea Damante. Il programma su Tv8, però, ha intrattenuto solo 501.000 telespettatori con l’1.8% di share.

Rai 1 ha vinto anche nel preserale con l’ottimo risultato de L’Eredità. Entrando nel dettaglio, L’Eredità – La sfida dei 7 ha giocato insieme a 3.728.000 di telespettatori (20%), mentre L’Eredità con ben 5.381.000 di telespettatori (24.1%). La replica di Caduta Libera – Inizia la sfida ha intrattenuto 2.231.000 di telespettatori (12.2%), mentre Caduta Libera 3.391.000 di telespettatori (15.1%).

Nel pomeriggio Oggi è un altro giorno su Rai 1 ha tenuto compagnia a 1.951.000 di telespettatori (12.5%). La nuova puntata de Il Paradiso delle signore ha totalizzato la presenza di 2.018.000 (15.5%). La vita diretta ha intrattenuto 2.661.000 di telespettatori (17.3%). Su Canale 5 hanno tenuto compagnia al pubblico le soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 3.089.000 di telespettatori (16.5%), Una Vita 2.719.00 di telespettatori (15.8%). Subito dopo La magia del Natale ha intrattenuto 1.799.000 di telespettatori (12.7%) e Inga Lindstrom – La festa di Hanna 1.271.000 di telespettatori (8.6%). Detto Fatto ha fatto compagnia, invece, a 717.000 telespettatori (5.4%).