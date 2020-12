Ascolti tv 4 dicembre 2020: The Voice batte anche il GF Vip, tutti i dati

Non è servito a molto far tornare il reality show al venerdì sera, il programma della Clerici si è confermato campione di serata perdendo pochi spettatori per strada rispetto alla prima puntata

Gli ascolti tv di venerdì 4 dicembre 2020 non hanno dato ragione in tutto e per tutto a Mediaset, ma per certi versi sì. La settimana scorsa infatti è andata in onda la fiction Il Silenzio dell’Acqua 2 e gli ascolti di Canale 5 del venerdì sera erano andati giù. Merito di The Voice Senior? In un certo senso sì, infatti far tornare il Grande Fratello Vip 5 al venerdì sera ha fatto recuperare punti di share, ma non del tutto. L’ultimo venerdì sera del GF Vip era stato seguito da tre milioni e mezzo di spettatori, con uno share del 19.7%. Ieri sera invece la puntata è stata vista da 3.369.000 spettatori pari al, 18.5% di share.

Dunque The Voice Senior non solo si è confermato campione di serata, ma entrambi i programmi hanno perso un punto di share. Ieri sera infatti il programma condotto da Antonella Clerici è stato scelto da 4.189.000 spettatori pari al 18.9% di share. Invece la settimana scorsa i telespettatori erano 4.483.000 e lo share registrato era del 19.8%. Canale 5 quindi ha recuperato rispetto ai numeri della fiction Il Silenzio dell’Acqua, ma The Voice Senior si è confermato vincitore di serata. Qui di seguito tutti gli ascolti tv del 4 dicembre 2020 relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 4.189.000 di spettatori e il 18.9% di share;

Canale 5 – Grande Fratello Vip 5: 3.369.000 di spettatori e il 18.5% di share;

Rai Due – SWAT: 1.394.000 di spettatori e il 5% di share; Criminal Minds: 1.098.000 di spettatori e il 4.4% di share;

Rai Tre – Titolo V: 484.000 spettatori e il 2.1% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.095.000 di spettatori e il 5.4% di share;

Italia 1 – Freedom: 1.202.000 di spettatori e il 5.6% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.088.000 di spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – Quattro Ristoranti: 430.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.517.000 di spettatori e il 5.8% di share;

Real Time – Bake Off 8: 1.029.000 di spettatori e il 3.95% di share.

