Ascolti tv 4 agosto 2019: Hudson e Rex non parte benissimo

Ascolti tv domenica 4 agosto 2019 prima serata: Hudson e Rex non parte bene, vince alla grande il film su Rai 1

La prima serata di domenica 4 agosto ha visto in onda la prima puntata di Hudson e Rex, che però non è partita molto bene. La serie televisiva, remake de Il Commissario Rex, approda sulla rete Rai e con la presenza di 784.000 telespettatori, registrando uno share del 4.81%. Una grande sorpresa per coloro che hanno sempre amato seguire le vicende legate al Pastore Tedesco poliziotto. Intanto, su Rai 1 Purchè Finisca Bene – Mia Moglie, mia Figlia, due Bebè ha conquistato 2.404.000 di telespettatori, con il 15,79% di share, trionfando. Su Italia 1 Daddy’s Home ha raccolto di fronte al piccolo schermo 776.000 telespettatori con uno share del 4,96%. La prima serata ha visto anche un ottimo risultato per l’incontro di Pallavolo Olanda-Italia su Rai 2, che ha intrattenuto 1.936.000 di telespettatori, registrando uno share del 12.08%. Su Rete 4, il noto programma Maurizio Costanzo Show ha catturato l’attenzione di 678.000 telespettatori, con il di 4.48% share. Infine, su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of 3 ha tenuto incollati al piccolo schermo 378.000 telespettatori con il 2.5% di share.

Ascolti tv Hudson e Rex parte male, conquista l’Access Prime Time

Hudson e Rex non parte alla grande. La prima puntata della seria televisiva ha intrattenuto meno di un milione di telespettatori, registrando uno share minimo. L’Access Prime Time vede contendersi gli ascolti televisivi Techetechetè e Paperissima Sprint. Rai 1 e Canale 5 lottano tra loro, per quanto riguarda gli ascolti, poco prima della messa in onda dei programmi in prima serata. E mentre Italia 1 con CSI Miami ha totalizzato la presenza di 838.000 telespettatori con il 5.4% di share, Techetechetè ha conquistato 3.136.000 di telespettatori con il 19.8% di share e Paperissima Sprint 2.230.000 di telespettatori con il 14.3% di share.

Preserale Ascolti tv 4 agosto 2019: Reazione a Catena vs Caduta Libera

Come sempre il preserale è stato conteso da Reazione a Catena su Rai 1 e Caduta Libera su Canale 5. Scendendo nel dettaglio, Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha conquistato 2.006.000 di telespettatori (17.9%) e Reazione a Catena 2.778.000 di telespettatori 21.5(%). Invece, RiCaduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato la presenza di 1.143.000 di telespettatori (10.4%) mentre RiCaduta Libera ha raccolto 1.728.000 di telespettatori (13.6%).