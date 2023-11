Ascolti tv 4/11/23, tutti i dati: Ballando e Tsqv, chi ha avuto la meglio

By

A trionfare nella prima serata di sabato 4 novembre 2023 è Tu si que vales (Canale 5), con il 27.9% di share e 3.856.000 spettatori sintonizzati. Secondo posto per Ballando con le Stelle (Rai Uno) che registra il 22.4%. Terzo posto per In Altre Parole (La7), con Massimo Gramellini che supera di poco il milione di spettatori e totalizza il 5.7%. Meno del 5% di share tutti gli altri show della prima serata.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 4 novembre 2023:

Rai Uno: Ballando con le Stelle ha registrato 3.075.000 spettatori (22.4% di share);

Canale 5: Tu si que vales ha convinto 3.856.000 spettatori (27.9%);

Rai Due: S.W.A.T. ha ottenuto 669.000 utenti (3.8%);

Rai Tre: Macondo ha intrattenuto 348.000 spettatori (2.3%);

Italia Uno: Sonic – Il film ha interessato 673.000 spettatori (3.9%);

Rete 4: Chi trova un amico trova un tesoro è stato seguito da 529.000 spettatori (3.2%);

La 7: In Altre Parole ha convinto 1.020.000 spettatori (5.7%);

Tv 8: GP San Paolo – Sprint ha totalizzato 658.000 spettatori (3.5%);

Nove: Accordi&Disaccordi ha raggiunto 388.000 persone (2.2%).

Ascolti tv sabato 4 novembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:14, ha avuto 3.569.000 spettatori (19.3%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 3.625.000 persone (19.6% di share);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 1.221.000 telespettatori (6.6%);

Rai Tre: Che Sarà di Serena Bortone interessa 481.000 spettatori (2.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 3.100.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 4.030.000 utenti (24.5%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 2.031.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 2.559.000 (16%).

Ascolti tv sabato 4 novembre 2023: il pomeriggio

Dominio delle soap di Canale 5 nel primo pomeriggio. Toffanin e Verissimo ancora leader della fascia.