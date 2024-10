Ascolti tv 4/10: Tale e Quale vs Endless Love. Chi ha vinto, i dati

È stato di nuovo Tale e Quale show (Rai Uno) a salire sulla postazione del vincitore nel corso della serata di ieri, venerdì 4 ottobre. Carlo Conti e la sua celebre trasmissione dedicata alle imitazioni dei personaggi che hanno letteralmente fatto la storia della musica, sono riusciti a registrare un risultato in salita rispetto a quello della scorsa settimana: 3.147.000 spettatori (20.6% di share). Per quanto riguarda invece il competitor, Mediaset, ascolti in leggera salita anche per Endelss Love: la serie tv turca che a partire dalla prossima settimana lascerà il posto alla seconda stagione de “Una famiglia perbene”, ha infatti totalizzato 2.269.000 utenti (14%).

Dando uno sguardo alle altre reti invece, su Italia1 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ha intrattenuto e divertito una media di 959.000 telespettatori (6%), su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.151.000 utenti (8.4%) e, infine, Propaganda Live (La 7), ha incollato allo schermo 845.000 spettatori (6.5%). Per concludere, ottimo risultato anche per il Nove che, con la messa in onda di una nuova puntata di Fratelli di Crozza, supera ancora una volta la barriera del milione di spettatori e ne arriva a collezionarne 1.061.000 (5.9%).

Ascolti venerdì 4 ottobre: preserale e access prime time

Passando ad analizzare nel dettaglio la fascia dell’access prime time, su Rai Uno Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 4.204.000 spettatori (22.3%) mentre, a seguire, la nuova puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, ha nuovamente registrato un record arrivando a catturare l’attenzione di ben 5.155.000 utenti (26.4%).

Un ottimo risultato che ha decretato ancora una volta un enorme stacco tra il programma dei pacchi e Striscia la Notizia. Infatti, il tg satirico in onda su Canale 5 si è fermato ad appena 2.599.000 utenti (13.3%), confermando di fatto il trend.

Per quanto riguarda invece le altre reti, su La7 Otto e Mezzo ha conquistato l’attenzione di 1.664.000 spettatori (8.5%) mentre, sul Nove, Chissà chi è di Amadeus non riesce proprio a spiccare il volo e si ferma a 512.000 utenti (2.6%).

Parlando invece della fascia del pre-serale, ancora una volta sul gradino più alto del podio è salito Pino Insegno con la nuova puntata di Reazione a Catena, anche se va specificato che lo stacco con La ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) si fa sempre più sottile. Il celebre game show di Rai Uno ha infatti totalizzato in media 2.332.000 spettatori (19%) nella prima parte e 3.282.000 (21.4%) nella seconda, mentre Gerry ne ha totalizzati 2.020.000 (18%) nella prima parte e 3.013.000 (20.8%) nella seconda.

Ascolti venerdì 4 ottobre: il pomeriggio

Per concludere, ecco l’analisi dei dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Per quanto riguarda la programmazione di Rai Uno, La Volta Buona di Caterina Balivo ha catturato l’attenzione di 1.399.000 spettatori (11%) nella prima parte e 1.516.000 (14.9%) nella seconda. Numeri che, seppur in leggera risalita rispetto alla giornata di giovedì 3 ottobre, non arrivano a soddisfare completamente.

A seguire, Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.580.000 utenti (18.7%) e, infine La Vita in Diretta di Alberto Matano ha registrato in media 1.503.000 telespettatori (19.3%) nella prima parte e 1.863.000 (20.6%) nella seconda. Numeri che lo confermano vincitore nei confronti di Pomeriggio Cinque (Canale 5), condotto da Myrta Merlino.

Per quanto riguarda i dati di Mediaset, su Canale5 sono andate in onda le nuove puntate di alcune delle soap opera più amate dal pubblico: Beautiful ha totalizzato 2.174.000 utenti (16.9%), mentre Endless Love ne ha registrati 2.270.000 (18.1%). A seguire, Uomini e Donne ha incollato allo schermo 2.401.000 spettatori (23.7%) mentre Amici ha registrato 1.521.000 utenti (18%). Per concludere, Pomeriggio Cinque ha informato e intrattenuto 1.236.000 utenti (15.7%) nella prima parte e 1.239.000 (13.9%) nella seconda.