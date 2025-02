Ascolti Tv 4/02: Endless Love, Blackout, De Martino. Chi ha vinto

Chi ha detto che per rialzare il numero di ascolti e share serve un reality? Per Mediaset è stato possibile grazie al gran finale di Endless Love che con l’ultima puntata andata in onda ieri sera ha conquistato migliaia di italiani che si sono trattenuti davanti al piccolo schermo, emozionandosi fino all’ultimo minuto. Intanto, anche su Rai 1 l’ultimo appuntamento di Blackout 2 –Le Verità Nascoste ha avuto un seguito di un certo spessore ma lo share è calato rispetto alle puntate scorse. Scopriamo i dettagli.

Nella serata di ieri, martedì 4 febbraio 2025, su Rai1 Blackout 2 –Le Verità Nascoste ha interessato il 14% di share (primo episodio: 2.602.000 – 12.9%, secondo: 2.264.000 – 15.2%). Su Canale5 Endless Love ha conquistato 2.728.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 la seconda puntata di Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.020.000 spettatori pari al 13%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Atalanta-Bologna incolla davanti al video 2.371.000 spettatori con l’11.5%. Su Rai3 Il Re di Napoli – Storia e Leggenda di Mario Merola segna 452.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza 713.000 spettatori (5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.616.000 spettatori con il 9.5% e 471.000 spettatori. Su Tv8 Il Matrimonio del mio Migliore Amico ottiene 426.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove i due episodi in replica di Little Big Italy radunano una media di 373.000 spettatori (2.5%).

Ascolti Tv 4/02: Access Prime Time e Preserale

Analizzando nel dettaglio la fascia televisiva Access Prime Time, su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.174.000 spettatori (25.1%), mentre Affari Tuoi raduna 6.332.000 spettatori (28.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.342.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 518.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 – dalle 20:03 alle 20:49 – N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.142.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.264.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.625.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 924.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 893.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.819.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 531.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 622.000 spettatori con il 2.9% di share.

Per quanto riguarda, invece, il Preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.257.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.571.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.163.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.282.000 spettatori (19.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (465.000 – 3.6%), Blue Bloods totalizza 460.000 spettatori con il 2.8%, nel primo episodio, e 558.000 spettatori con il 2.9%, nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 442.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 465.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.577.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.142.000 spettatori (5.9%) e Via dei Matti n.0 sigla 926.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 900.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 317.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 439.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 312.000 spettatori con l’1.7% di share.

Ascolti Tv 4/02: Pomeriggio

Su Rai1 La Volta Buona colleziona 1.594.000 spettatori con il 14.2% di share nella prima parte e 1.502.000 spettatori con il 16.3% di share nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore conquista 1.623.000 spettatori con il 18.9% di share. La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.733.000 spettatori con il 19.4% di share nella presentazione e 2.265.000 spettatori con il 21.2% di share. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.141.000 spettatori pari al 17.8% di share, Endless Love sigla 2.319.000 spettatori pari al 19.9% di share. Uomini e Donne raccoglie 2.351.000 spettatori con il 23.3% di share. La striscia di Amici segna 1.294.000 spettatori con il 15.2%di share, quella di Grande Fratello 1.154.000 con il 13.4% di share. My Home My Destiny raduna 1.218.000 spettatori pari al 14.2% di share. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.215.000 spettatori pari al 13.5% di share nella prima parte e 1.250.000 spettatori pari all’11.8% di share nella seconda parte.