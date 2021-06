Ascolti tv ieri 31 maggio, Mr. Wrong e Love is in The Air: Canale 5 fa boom

Canale 5 è partita già da lunedì 31 maggio 2021 con la programmazione estiva. Il fenomeno delle serie tv turche si conferma un successo per il pubblico della rete ammiraglia del Biscione. La rete ha deciso di trasmettere Mr. Wrong con Can Yaman e Love is in The Air. L’Italia è sempre più inclinata al melodramma e a questo genere di prodotti, come dimostrano gli ascolti tv di ieri, lunedì 31 maggio 2021. Il debutto di Mr. Wrong – Lezioni d’Amore, al posto di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha fatto registrare il 18,9% di share con 2.255.000 spettatori. Love is in the Air, la soap opera con Hande Ercel, Kerem Bursine. Kaan Karadag, ha ottenuto il 20,3% con 1.965.000 spettatori, al posto di Pomeriggio Cinque che ha chiuso i battenti per la pausa estiva.

Boom al pomeriggio per La Vita in Diretta. Alberto Matano ha fatto segnare l’ennesimo record di ascolti tv. Senza lo scontro diretto con Barbara d’Urso il contenitore di informazione del primo canale della tv di Stato è volato a 2.060.000 telespettatori, per uno share del 22,06%.

Isola dei Famosi semifinale: gli ascolti tv volano. Ilary Blasi vince su Rai1

Penultimo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Gli ascolti tv di ieri hanno fatto registrare per la semifinale della quindicesima edizione 2.926.000 spettatori, pari al 19,2% di share. Ilary Blasi ha vinto contro Rai1 in share ma non in pubblico. L’Europeo Under 21 Portogallo – Italia è stato seguito da 3.084.000 spettatori pari al 13.9%.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Come ti Divento Bella! 1.862.000 (8,2%). Italia 1 Homefront 1.558.000 (7%). Rai3 Report 2.160.000 (9,4%). Rete4 Quarta Repubblica 1.049.000 spettatori (5,5%). La7 Insonnia d’Amore 730.000 (3,2%). Tv8 Gomorra – La Serie 388.000 (1,7%). Sul Nove Australia 265.000 (1,5%).

Ascolti tv ieri: ennesimo trionfo per Mattino Cinque contro Storie Italiane di Eleonora Daniele

Anche nella mattinata di lunedì 31 maggio 2021, come confermano gli ascolti tv, Mattino Cinque ha vinto contro il diretto competitor di Rai1. A seguire Federica Panicucci e Francesco Vecchi nella prima parte sono stati 998.000 spettatori con il 18,2% di share. Nella seconda è stato registrato il 19% con 940.000 spettatori.

UnoMattina Prima Pagina ha dato il buongiorno a 541.000 spettatori con l’11,7% di share, mentre UnoMattina ha raccolto il 16,7% e 918.000 spettatori. Il pubblico è calato nella prima parte di Storie Italiane. Eleonora Daniele ha conquistato soltanto il 18,4% di share e 910.000 spettatori. Nella seconda, invece, 1.115.000 spettatori con il 18.9%.