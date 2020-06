Ascolti tv domenica 31 maggio 2020: chi ha vinto tra le repliche di Non dirlo al mio capo e Live-Non è la d’Urso

Nuova sfida televisiva per Barbara d’Urso. Domenica 31 maggio 2020 Live-Non è la d’Urso se l’è dovuta vedere con le repliche di Non dirlo al mio capo trasmesse su Rai Uno. Risultato? Quasi un testa a testa ma alla fine a uscirne vincitrice è stata la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, trasmessa la prima volta nel 2016 e già riproposta in passato in replica. Il primo episodio ha appassionato 3.167.000 telespettatori con il 12.97%. Il secondo episodio ha invece totalizzato 2.876.000 con il 14.35%. E Barbarella invece come è andata?

Barbara d’Urso ringrazia per gli ascolti tv della penultima puntata di Live

Barbara d’Urso con Live-Non è la d’Urso è stata invece seguita da 2.219.000 telespettatori e il 13.20% di share. La conduttrice napoletana ha ringraziato il suo pubblico su Instagram, come fa ogni lunedì mattina. “Buongiorno e grazie per averci seguito anche ieri sera!!! Picchi di 3 milioni e mezzo di spettatori e del 21% di share con oltre 10 milioni di contatti!! Orgogliosi di aver fatto informazione e di avervi fatto anche sorridere! E orgogliosi dei nostri NOVE spazi pubblicitari! Questa stagione di Live-Non è la d’Urso sarebbe già dovuta essere finita la scorsa settimana ma grazie al vostro affetto l’azienda ci ha chiesto di proseguire!! A domenica prossima!!!”, ha scritto la 63enne.

Cresce Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera su Rai Uno

Mara Venier è una certezza per quanto riguarda gli ascolti tv del pomeriggio: la sua Domenica In è seguita ogni domenica da più di tre milioni di spettatori. Cresce anche Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera che è arrivata oltre il 16.51% di share.