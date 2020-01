Ascolti Tv 31 dicembre 2019: Capodanno vinto da Amadeus, risultati discorso Mattarella

Ascolti di Capodanno 2020: Amadeus trionfa con L’anno che verrà

Il nuovo anno inizia col botto per Amadeus. Il conduttore – che ha da poche ore rivelato il cast di Sanremo 2020 – ha portato sul palco un numero considerevole di cantanti a Capodanno durante il programma vincitore di ascolti L’anno che verrà. Martedì 31 dicembre 2019, la trasmissione condotta da Amadeus ha ottenuto la bellezza del 30.4% di share, conquistando 4.772.000 telespettatori. Una conferma, questa, del grande amore che i telespettatori nutrono nei confronti del nuovo conduttore del Festival di Sanremo. Forse gli ascolti del 31 dicembre sono lievitati anche per via della curiosità legata alla kermesse? Fatto sta che la Rai, ieri sera, ha portato a casa una grande vittoria.

Quali sono gli ascolti di Capodanno in musica? La Panicucci regge il colpo, bene il Circo di Montecarlo

Federica Panicucci – che ieri ha portato sul palco classe ed eleganza – ha permesso a Canale 5 di raggiungere il 19.4% di share con la trasmissione Capodanno in musica di Canale 5: sono stati 2.777.000 i teleutenti incollati al piccolo schermo per fare il countdown per il 2020. Nella serata di ieri il film Gli Aristogatti ha portato a casa il 6.9% di share per Rai 2, riuscendo a far presa su 1.157.000 spettatori; Ghostbusters – trasmesso su Italia 1 – è stato invece seguito da 770.000 telespettatori, con una media del 4.9% di share. Su Rai 3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha appassionato 1.418.000 di teleutenti, pari all’8.6% di share.

Il discorso di Sergio Mattarella del 31 dicembre 2019: ascolti tv

Interessanti i risultati che ha ottenuto il discorso di Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica:

Rai 1: 28.8% di share, 4.905.000 telespettatori;

Rai 2: 3.3% di share, 560.000 telespettatori;

Rai 3: 4.9% di share, 834.000 telespettatori;

Rete 4: 14,8% di share, 2.514.000 telespettatori;

Canale 5: 14,8% di share, 2.514.000 telespettatori.

Nel Preserale a trionfare è stato L’Eredità, che ha raggiunto il 25.6% di share e 4.385.000 teleutenti; Conto alla Rovescia, su Canale 5, ha incuriosito 2.538.000 spettatori, portando a casa il 14.9% di share.