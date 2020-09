Ascolti tv 31 agosto, ‘L’ora della verità’ battuta da ‘La classe degli asini’

By

La guerra degli ascolti di lunedì 31 agosto ha visto ancora una debacle per Canale 5. La seconda puntata della tanto attesa fiction L’ora della verità ha tenuto incollati alla tv solo 1.898.000 telespettatori, pari all’11.6% di share, battuta dalla replica della fiction Rai La Classe degli Asini. La fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Flavio Insinna ha infatti catturato l’attenzione di più di 3 milioni di telespettatori, strappando così il 15% di share. I dati Auditel ci dicono anche che la serie tv americana di Rai 2 Hawaii Five-0 ha raggiunto il 4,9% di share, seguita da N.C.I.S. New Orleans con il 4,5%. Mentre l’ultima puntata dello show musicale Battiti Live ha registrato l’8,2% con 1.558.000 spettatori, le inchieste di Presa Diretta su Rai 3 hanno ottenuto 1.085.000 telespettatori, con il 5,4% di share. La serata di Rete 4 ha invece visto il ritorno del giornalismo di approfondimento con Nicola Porro. Quarta Repubblica ha registrato il 6,8% di share coinvolgendo 1.075.000 spettatori.

Dati Access Prime Time

Nella fascia oraria dell’access prime time, il programma di Rai Techetecheté si attesta al vertice della classifica degli ascolti con il 16,7% di share. Le gag spiritose di Paperissima Sprint sono state invece seguite da 3.341.000 spettatori, registrando così il 14,9% di share. I dati Auditel riferiscono inoltre che la tanto amata (e longeva) soap opera tutta italiana Un posto al sole ha tenuto incollati alla tv 1.439.000 spettatori, con il 6,4% di share. Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Veronica Gentili, Stasera Italia News, su Rete 4 ha radunato invece 1.424.000 spettatori, con il 6,6& di share. Il programma concorrente su La7, In Onda, condotto da David Parenzo e Luca Telese, ha fatto invece il 5,6% di ascolti, coinvolgendo 1.257.000 persone.

Reazione a catena batte The Wall

Il preserale di Rai 1 ottiene il 19,6% di share con il game show condotto da Marco Liorni Reazione a Catena – L’Intesa vincente, mentre Reazione a catena ha abbondantemente superato il 20% di share, raggiungendo il 23,8%. Il programma concorrente su Canale 5 The Wall – Protagonisti ha raccolto l’11% di share, mentre The Wall ha coinvolto il 14,6%. Nel pomeriggio invece La Vita in diretta ha coinvolto 11,3% dei telespettatori.