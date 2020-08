Ascolti tv 30 agosto, ‘L’ora della verità’ e ‘Il sindaco pescatore’: chi ha vinto

I dati di ascolto del prime time di domenica 30 agosto 2020 premiano Rai 1 che ha ottenuto il 13,2% di share pari a 2.304.000 spettatori con Il Sindaco Pescatore. Su Canale 5 invece la tanto attesa fiction L’ora della verità ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.577.000 telespettatori (quasi il 10% di share) e raggiungendo esattamente il 9,7%. Tra gli altri programmi più visti della serata anche Hawaii Five 0-10 che ha superato il 6% di share, così come N.C.I.S New Orleans Five ha ottenuto il 6,3%. Per quanto riguarda invece i dati di ascolto dell’access prime, Techetecheté ha superato il 21% di share con più di 4 milioni di spettatori, battendo così il programma concorrente su Canale 5. Paperissima Sprint ha infatti registrato uno share pari al 12,9%. Italia 1 ha raggiunto quasi il 5% di share con C.S.I. Il programma di approfondimento giornalistico di Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato il 6,4% di share nella prima parte, poi salito al 6,4% nella seconda. Uozzap su La7 non supera invece il 2,2%.

Il Daytime della mattina, mezzogiorno e pomeriggio

I programmi con i migliori ascolti del daytime della mattina sono invece Linea Blu che ha ottenuto più del 18% di share; a seguire Paesi che vai che cattura il 17% di share. A mezzogiorno invece, a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo è l’Angelus, seguito da quasi il 20% di telespettatori. Su Canale 5, invece, tengono sempre banco Le Storie di Mela Verde, che raggiunge il 9,2% di share. Nel pomeriggio le trasmissioni più seguite sono Da Noi a Ruota libera su Rai 1 , che ha superato il 10% di share. Mentre Una voce per Padre Pio ha raggiunto l’8,5%. Su Canale 5 L’Arca di Noè continua a macerare ascolti. Il programma dedicato agli animali ha ottenuto il 13,8% di ascolti. Le soap di Canale 5 Una Vita e il Segreto mantengono rispettivamente il 12% ed il 9,7% di share.

Pochi ascolti per la Domenica Sportiva Estate

L’attenzione degli sportivi si è invece rivolta al Gran Premio del Belgio di Formula 1, tenendo così incollati alla tv ben 965.000 spettatori, con un 7,7% di share. Nella seconda serata invece deludono i dati di ascolto della Domenica Sportiva Estate , che ottiene il 4,4% di ascolti.