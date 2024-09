Ascolti tv 31/08: Gigi D’Alessio vs Gerry Scotti. Chi ha vinto

Ancora una volta ad aggiudicarsi la medaglia d’oro della serata è stata Rai Uno che con la messa in onda del concerto evento di Gigi D’Alessio, Gigi, Uno come te – Ancora Insieme, si è portata a casa il consenso di 1.471.000 spettatori (14% di share). Gerry Scotti è invece ormai destinato a rimanere al secondo posto del podio: la replica de Lo Show dei Record ha infatti intrattenuto appena 1.187.000 utenti (12.1%). Numeri in leggera salita per il conduttore ma che in ogni caso non sono sufficienti per battere l’ammiraglia della televisione di Stato.

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, in tutti i casi i numeri non sono arrivati nemmeno al milione di utenti. Nel dettaglio: su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha divertito e intrattenuto 775.000 spettatori (6.6%), mentre su Rai3 C’era una volta il West ha totalizzato 598.000 utenti (4.9%). Per concludere, su Rete 4 uno dei cult indiscussi del cinema italiano, Viaggi di nozze, è stato la scelta di 495.000 spettatori (4.4%), mentre su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha totalizzato 301.000 utenti (3%).

Ascolti sabato 31 agosto: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la programmazione dell’access prime time, Techetechetè (Rai Uno) si conferma vincitore e raccoglie 2.199.000 spettatori (16.5% di share) mentre Paperissima Sprint (Canale 5) continua ad arrancare e arriva a conquistare l’attenzione di 2.054.000 utenti (15.5%). Dati in netto calo rispetto la serata precedente, venerdì 30 agosto, per entrambe le trasmissioni: il podio rimane invariato ma cresce lo stacco tra le due proposte della fascia.

Per quanto riguarda le altre reti, su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 1.056.000 spettatori (7.9%) mentre Stasera Italia (Rete 4) ne ha raccolti 643.000 (4.8%) nella prima parte e 684.000 (5.2%) nella seconda. Per concludere, In Onda (La 7) ha uniformato 782.000 spettatori (5.9%) e su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 367.000 utenti (2.8%).

Passando invece alla fascia del pre-serale, vince ancora una volta Pino Insegno con Reazione a Catena (Rai Uno) che ha tenuto compagnia a 1.710.000 spettatori (18.2%) nella prima parte e 2.574.000 (22.8%) nella seconda. A seguire, su , la replica di The Wall ha catturato l’attenzione di 1.306.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.819.000 (16.7%) nella seconda.

Ancora una volta si può dire che sia stata una sfida senza storia: nonostante i dati ottenuti da Pino Insegno siano scesi ancora rispetto alla serata di venerdì 30 agosto, ciò non ha impedito a Rai Uno di conservare il suo predominio sulla rete avversaria.

Ascolti sabato 31 agosto: il pomeriggio

Per concludere, veniamo all’analisi dei dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Linea Blu ha interessato 1.317.000 spettatori (11.7%), mentre, a seguire, Passaggio a Nord Ovest ha totalizzato 999.000 utenti (10.1%). Per finire, A Sua Immagine ha tenuto compagnia a 818.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 846.000 (9.6%) nella seconda.

Passando ai dati di Mediaset, a farla da padrona sono state, come di consueto, le soap opera. Su Canale 5, Beautiful ha raggiunto ben 2.023.000 spettatori (17.1%) e, a seguire, My Home my Destiny ne ha intrattenuti 1.761.000 (16.6%). Per finire, La Promessa ha totalizzato 1.538.000 utenti (16.1%). Insomma, ancora una volta la decisione di Mediaset di tenere compagnia agli italiani con le soap opera più amate dal pubblico si conferma una scelta più che azzeccata.