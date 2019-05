Ascolti Tv 30 maggio 2019: The Voice crolla, Il Giudice Meschino vince

Il Giudice Meschino trionfa, The Voice non regge il colpo: ascolti giovedì 30 maggio 2019

Non c’è nulla da fare. Ogni fiction in cui è presente Luca Zingaretti riscuote sempre successi impareggiabili: innumerevoli sono gli affezionatissimi all’attore, che conquista con la sua bravura e con quelle storie che riesce a rendere più che credibili. Anche Il Giudice Meschino è stato un trionfo di ascolti. Giovedì 30 maggio Rai 1 ha registrato, grazie a questa fiction, la bellezza del 22,36% di share: l’hanno seguita 4.488.000 tespettatori. La Rai può festeggiare per il risultato ottenuto da Il Giudice Meschino, molto meno per quello di The Voice of Italy condotto da Simona Ventura. Ed è strano che non funzioni, considerati i coach che hanno composto la squadra di quest’anno.

The Voice contro All Together Now: una sfida senza storia

The Voice ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.385.000 spettatori, pari al 7,47% di share. La puntata di ieri è stata molto commentata sui social network, in particolar modo su Twitter, ma questo non basta per far lievitare gli ascolti di The Voice, che quest’anno non può essere considerato un grande successo. Ed è un peccato, visto che c’era tutto quello che serviva per dargli nuova linfa vitale. Sarà forse il regolamento che non fa presa sul pubblico? Piace – e anche tanto – quello di All Together Now, che ieri sera ha raggiunto il 13,85% di share. È stato seguito da 2.398.000 telespettatori, quasi il doppio di quelli di The Voice 2019. Michelle Hunziker e J-Ax stanno facendo un ottimo lavoro e i concorrenti sconosciuti (senza troppi sogni di grandezza) sono sempre in grado di conquistare il pubblico.

Ascolti 30 maggio, I Soliti Ignoti chiude in bellezza

Grande risultato per I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha catturato l’attenzione di più di cinque milioni di telespettatori, registrando il 21.7% di share; buon risultato per Striscia la Notizia col suo 17.4% di share.