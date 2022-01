Ascolti tv 30 gennaio: La sposa asfalta Bonolis, male Amici, botto Venier

Ascolti e share del prime time di domenica 30 gennaio 2022 – L’ultima puntata de La sposa (Rai Uno) chiude con risultati da record, venendo seguita da ben 6.9 milioni di utenti (31.8% di share) e migliorando addirittura i numeri, già esosi, dei primi due appuntamenti (rispettivamente 5.9 milioni e 6.5 milioni di utenti). L’ammiraglia della tv di stato, ancora una volta, si dimostra imbattibile sui prodotti seriali.

Rispetto a Rai Uno, lontanissimo Canale Cinque che nella prima serata festiva continua ad avere problemi: lo show di Paolo Bonolis, Avanti un altro! Pure di sera, come domenica scorsa, ha convinto 2.6 milioni di spettatori (12.1%).

Bene Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa: il programma sfonda il muro del 10% di share su Rai Tre, conquistando oltre 2.5 milioni di persone. Sul fronte talk prettamente politici, In Onda su La7 nettamente meglio di Controcorrente su Rete Quattro.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: La sposa ha raccolto 6.925.000 spettatori (31.8%).

Rai Due: The Rookie St 4 Ep 4 ha avuto l’attenzione di 1.017.000 (4%) mentre CSI: Vegas St 1 Ep 4 ha interessato 741.000 spettatori (3.1%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.527.000 spettatori (10.1%) mentre Che Tempo Che Fa – Il tavolo ne ha convinti 1.522.000 (7.8%).

Canale Cinque: Avanti un altro – Pure di sera ha convinto 2.689.000 spettatori (12.1%).

Italia Uno: Deadpool 2 ha intrattenuto 996.000 spettatori (4.4%).

Rete Quattro: Il talk Controcorrente Prima Serata è stato visto da 685.000 spettatori (3.9%).

La7: In Onda Prima Serata ha incollato innanzi al teleschermo 903.000 spettatori (3.7%).

Tv8: Un Amore Inaspettato ha raccolto 298.000 spettatori (1.3%).

Nove: The best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha convinto 547.000 spettatori (2.5%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 30 gennaio 2022

Amici di Maria De Filippi è andato in onda con uno speciale in cui gli allievi si sono raccontati in modo inedito. Non c’è stata la ‘classica’ puntata domenicale a causa di quarantene per Covid avvenute nel team di lavoro del programma. La mancata formula ‘standard’ ha provocato un’emorragia di ascolti. Rispetto alla settimana scorsa (3.5 milioni di utenti), il talent ha perso circa 1 milione di ascoltatori: in totale la puntata del 30 gennaio è stata vista da 2.493.000 utenti. Ha sorriso Mara Venier su Rai Uno, che con Domenica In ha vinto a mani basse sulla concorrenza facendo il botto.

Rai Uno: Domenica In ha raccolto 3.355.000 spettatori (20.5%) nella prima parte e ne ha convinti 2.964.000 (20.1%) nella seconda.

Rai Uno: Da noi… a ruota libera ha avuto 2.493.000 spettatori (14.9%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.511.000 spettatori (15.1%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.409.000 spettatori (16.2%) nella prima parte e 2.835.000 spettatori (16.6%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 30 gennaio 2022