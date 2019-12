Ascolti tv 30 dicembre: la spunta Rai 1, delude Vasco Rossi

Ascolti tv della prima serata del 30 dicembre 2019: la spunta Rai 1, ma per un pelo

Gli ascolti tv di lunedì 30 dicembre premiano Rai 1, ma davvero di poco. A sorpresa, a tallonare il film d’animazione in onda sulla prima rete non è stato un programma sulle reti Mediaset, ma bensì sulla stessa Rai 3. Ha forse un po’ deluso le aspettative infatti il concerto di Vasco Rossi in onda su Canale 5, che non ha superato nemmeno il 10% di share. Ma non possiamo sapere cosa si aspettassero effettivamente ai piani alti di Mediaset, magari invece è andata meglio del previsto (da loro). Bene invece le reti Rai, che superano di gran lunga Canale 5 anche nel preserale e nel pomeriggio. I soliti ignoti di Amadeus sono ormai una corazzata difficile da sconfiggere, ma lo stesso potremmo dire dell’Eredità. Finora, infatti, nessun game show di Gerry Scotti è riuscito a vincere contro Insinna. Ci riuscirà Avanti un altro, di ritorno il 6 gennaio? Intanto scopriamo tutti gli ascolti tv di lunedì 30 dicembre 2019.

Ascolti tv lunedì 30 dicembre 2019, tutti i dati della prima serata

Rai 1 – Ballerina: 2.782.000 di spettatori e il 12.3% di share;

Rai 2 – 9-1-1: 1.133.000 di spettatori e il 6.1% di share;

Canale 5 – Vasco NonStop Live 018+019: 1.701.000 di spettatori e il 9.3% di share;

Italia 1 – Un Amico Molto Speciale: 1.326.000 di spettatori e il 5.7% di share;

Rai 3 – I Miserabili: 2.643.000 di spettatori e l’11.9% di share;

Rete 4 – Mountains – la vita sopra le nuvole: 724.000 spettatori e il 3.2% di share;

La7 – Josephine Ange Gardien: 485.000 spettatori e il 2.7% di share;

TV8 – Jhonny Stecchino: 804.000 spettatori e 3.7% di share;

Nove – Come l’acqua per gli elefanti: 418.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv 30 dicembre 2019, cosa è successo nel pomeriggio e nel preserale

La sfida del pomeriggio e del preserale non conosce periodi di vacanza e anche prima di Capodanno ci sono stati ascolti tv nettamente a favore di Rai 1. Ecco i dati: