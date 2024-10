Ascolti Tv 30/9: Brennero, GF, De Martino, Mammucari, chi cala!

Nella prima serata di ieri, lunedì 30 settembre, i telespettatori hanno avuto un’ampia scelta tra serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Brennero con Elena Radonicich e Matteo Martari. Canale 5 ha risposto con il reality Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini e da sempre molto seguito. La prima ha registrato un calo negli ascolti, raggiungendo il 16.1% di share e 2.617.000 spettatori. Il reality di Signorini ha vinto di poco, con il 17.9% di share e 2.153.000 spettatori. Sembrerebbe che nell’ultimo periodo le vicende della Casa più famosa d’Italia siano un po’ meno seguite del solito.

Su Rai 2 è andato invece in onda Lo Spaesato con Teo Mammucari che ha ottenuto 803.000 spettatori e il 4.8% di share. Di poco conto anche i risultati delle altre reti. Debutto tiepido su Rai3 per Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose che ha segnato 840.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha invece totalizzato un a.m. di 763.000 spettatori e il 5.6% di share. Su Italia 1, infine, il film Colombiana ha ottenuto il 6.8% di share con 1.373.000 spettatori.

Lunedì 30 settembre: access prime time e preserale

Ancora una volta la gara dell’access prime time l’ha vinta Affari Tuoi su Rai 1. Il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha svettato, sbaragliando la concorrenza con 5.447.000 spettatori ed il 26% di share. Lacrime amare per l’ex conduttore del programma Amadeus che con il suo Chissà Chi E’ su Nove ha totalizzato solo 590.000 spettatori con il 2.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha invece ottenuto 2.826.000 spettatori pari al 13.5%. Tra le serie ha vinto Italia 1 con le indagini di N.C.I.S – Unità Anticrimine che hanno appassionato 1.547.000 spettatori (7.4%). Si è confermato comunque abbastanza seguito Un Posto Al Sole su Rai 3, il quale ha incollato allo schermo 1.542.000 spettatori con il 7.3% di share.

Nel preserale Rai 1 si conferma la rete più vista con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente che ha ottenuto un ascolto medio di 2.320.000 spettatori pari al 18.5% e Reazione a Catena che ha coinvolto 3.595.000 spettatori pari al 21.8%. Canale5 con Gira La Ruota della Fortuna ha invece intrattenuto 2.137.000 spettatori (18.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.313.000 spettatori (21.5%).

Lunedì 30 settembre: pomeriggio

Ancora una volta, invece, il pomeriggio se l’aggiudica Canale 5 con Uomini E Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha difatti totalizzato 2.333.000 spettatori con il 23.5% (Finale: 1.991.000 – 23.1%). Bene anche il daytime di Amici con 1.933.000 spettatori (23%). Su Rai 1, invece, La Volta Buona con Caterina Balivo ha totalizzato 1.366.000 spettatori con l’11.5% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.300.000 spettatori con il 13.1% nel seconda parte mentre La Vita In Diretta 1.348.000 spettatori con il 17.2% nella presentazione e 1.690.000 spettatori con il 18.8%.

Molto seguite si confermano anche le serie. Su Canale 5 Beautiful ha raggiunto 2.353.000 spettatori pari al 19.2%, Endless Love 2.300.000 spettatori pari al 19.6% e La Promessa 1.622.000 spettatori pari al 20.2%. A seguire Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.519.000 spettatori pari al 19.3%. Su Rai 1, invece, Il Paradiso Delle Signore ha ottenuto 1.494.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai 2 l’informazione di Ore 14 ha interessato 937.000 spettatori con l’8.4%.