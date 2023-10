Ascolti tv 30/9/2023: TSQV-Liorni e Matano-Toffanin, sfide e vittorie

Serata vinta a mani basse Canale 5 con Tú Sí Que Vales che anche questa settimana arriva a superare il 30% di share e catturare l’attenzione di quasi 4 milioni di italiani. Non bene invece per l’esordio di Tutti giocano a Reazione a catena che ha raggiunto appena il 15% di share e poco più di 2 milioni di telespettatori. Insomma, anche questa settimana tra Canale 5 e Rai 1 è stata una sfida senza storia. Bene anche per questa settimana Massimo Gramellini su La7: il suo In altre parole ha registrato ancora una volta più di 800mila utenti.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 30 settembre 2023:

Rai Uno: Tuti giocano a Reazione a catena ha registrato 2.162.000 spettatori (15.2% di share);

Canale 5: Tu si que vales ha convinto 3.904.000 spettatori (30.3%);

Rai Due: S.W.A.T ha ottenuto 720.000 utenti (4.5%);

Rai Tre: ITALIC – carattere italiano ha intrattenuto 530.000 spettatori (3.6%);

Italia Uno: L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri ha interessato 734.000 spettatori (4.5%);

Rete 4: Rocky III è stato seguito da 400.000 spettatori (2.6%);

La 7: In Altre Parole ha convinto 845.000 spettatori (5.3%);

Tv 8: Alessandro Borghese 4 ristoranti ha totalizzato 380.000 spettatori (2.3%);

Nove: Faking It – Bugie o verità? ha raggiunto 221.000 persone (1.7%).

Ascolti tv sabato 30 settembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 3.590.000 spettatori (21.3% di share);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 2.793.000 persone (16.6%);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 1.246.000 telespettatori (7.5%);

Rai Tre: Che Sarà di Serena Bortone interessa 591.000 spettatori (3.6%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha registrato 693.000 spettatori nella prima parte del programma (4.2%), mentre nella seconda ne ha avuti 605.000 (3.6%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.637.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 1.644.000 spettatori (17%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 2.342.000 (19.1%).

Ascolti tv sabato 30 settembre 2023: il pomeriggio

Ancora una volta La Vita in Diretta è stata surclassata da Verissimo che si è portato a casa un ottimo risultato sia nella prima parte (1.900.000 spettatori, 23.6% di share) che nella seconda (1.667.000 spettatori, 20.1% di share).