Ascolti TV 30/8: Endless Love sbaraglia la concorrenza. Tutti i dati

Siamo agli sgoccioli di Agosto, in attesa che ricomincino tutti i programmi autunnali, tiriamo le somme su come è andata l’estate televisiva. Una cosa è certa: a vincere la prima serata sono state le fiction turche! Anche nella serata di ieri, venerdì 30 Agosto è stata Canale 5 a vincere lo share.

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Su Rai1 il film Divorzio a Las Vegas ha totalizzato 1.582.000 spettatori (12%). Rai2 continua la programmazione delle Paralimpiadi 2024, che hanno appassionato 539.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Diamond League – Golden Gala Roma di Atletica, incolla allo schermo 895.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 il film Air Force One ottiene 573.000 spettatori (4.2%). Su Canale5 Endless Love ha vinto la prima serata con ben 2.046.000 spettatori (16.7%). Italia1 ripropone Il ciclone che conferma 1.139.000 spettatori (8.5%). Su La7 Sesso e Potere – The Loudest Voice fa appena 258.000 spettatori (2.2%). Su Tv8 I delitti del BarLume ha intrattenuto 474.000 spettatori (3.7%). Mentre sul Nove The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo ha divertito 359.000 spettatori (2.9%).

Ascolti Tv 30/8: access e prime time

Su Rai1 Reazione a Catena continua a vincere il primato della prima serata 2.844.000 spettatori (23.8%). A seguire Techetechetè scende a 2.451.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 le repliche The Wall si difendono bene con 1.991.000 spettatori (17.6) A seguire Paperissima Sprint da del filo da torcere a Techetecheté con 2.396.000 spettatori (16%).

Ascolti Tv 30/8: il pomeriggio

Su Rai 1 Che Dio Ci Aiuti ottiene 1.122.000 spettatori (10.7%) nel primo episodio e 1.118.000 spettatori (12.6%) nel secondo episodio. Estate in Diretta tra una polemica e un’altra conferma 1.541.000 spettatori (18.8%). Su Canale5 il pomeriggio soap inizia con Beautiful e 1.920.000 spettatori (16.8%), Endless Love con 1.898.000 spettatori (17.6%), The Family con 1.879.000 spettatori (19.8%) e La Promessa con 1.509.000 spettatori (18.9%). Il pomeriggio si conclude con l’ultimo appuntamento con Pomeriggio Cinque News e Simona Branchetti chiude la stagione con 1.176.000 spettatori (15.2%) nella prima parte e 1.014.000 spettatori (12.5%) nella seconda parte

Ascolti Tv 30/8: la mattina

Unomattina Estate inizia la giornata con 729.000 spettatori (17.8%). A seguire Camper arriva a 1.465.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Dario Maltese saluta il pubblico con l’ultima puntata di Morning News e chiude con 747.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e 684.000 spettatori con il (17.1%) nella seconda parte. Su Canale5 in attesa delle nuove puntate in diretta, le repliche di Forum totalizzano 1.092.000 spettatori (16.1%).