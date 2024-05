Ascolti tv 30/5: Viola come il mare 2 e Com’è umano lui!, tonfi

Ammiraglie di nuovo in apnea. Grossa delusione per Rai Uno: il biopic su Paolo Villaggio, Com’è umano lui!, floppa, totalizzando solamente 1.9 milioni di utenti e l’11.6% di share. Anche Viola come il mare 2 su Canale 5 delude, raggiungendo 2.3 milioni di spettatori 14.2%. Bene Dritto e Rovescio all’8.8% e bene Italia Uno al 7.7%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 30 maggio 2024:

Canale 5: Viola come il mare 2 ha raccolto 2.296.000 spettatori (14.2% di share);

Rai Uno: Com’è Umano Lui! ha totalizzato 1.930.000 spettatori (11.6%);

Rai Due: Bella Rai2 ha avuto 911.000 spettatori (6.5%);

Italia 1: La Legge dei Più Forti ha fatto compagnia a 1.323.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre: Che ci faccio qui ha coinvolto 838.000 spettatori (4.5%);

Rete 4: Dritto e rovescio ha raggiunto 1.193.000 spettatori (8.8%);

La7: PiazzaPulita ha convinto 925.000 spettatori (6.8%);

Tv8: Skyfall ha ottenuto Skyfall spettatori (3.2%);

Nove: Comedy Match – Best Of ha conquistato 661.000 spettatori (3.7%).

Ascolti tv giovedì 30 maggio 2024: preserale e access prime time

Solito dominio de L’Eredità e Affari Tuoi.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 3.990.000 utenti (21.3%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.490.000 spettatori (26.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.965.000 persone (14.5%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.616.000 spettatori (22.9) nella prima parte e nella seconda da 3.623.000 spettatori (25%);

Canale 5: La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.748.000 telespettatori (16.9%) nella prima parte e ne ha avuti 2.887.000 (21.4%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 30 maggio 2024: il pomeriggio

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.442.000 spettatori (15.6% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore 2 ha intrattenuto 966.000 spettatori (12.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.879.000 spettatori (21.5%);

Rai Due: Ore 14 ha registrato 885.000 telespettatori (8.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.416.000 telespettatori (19.9%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.237.000 telespettatori (19.2%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.467.000 spettatori (17.7%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.217.000 spettatori (15.8%) nella prima parte, di 1.156.000 utenti (13.5%) nella seconda e di 1.074.000 persone (11.7%) nel segmento I Saluti.

Ascolti tv della mattina di giovedì 30 maggio