Ascolti Tv 30/10: Io canto vince la prima serata. Rai 2 record negativo

Prima serata senza infamia e senza lode quella di ieri, mercoledì 30 Ottobre. A vincere è sempre Io Canto Generation, ma i bambini talentuosi di Gerry Scotti calano di ascolti rispetto alle precedenti settimane.

Tutti i dettagli sulla prima serata di Mercoledì 30 Ottobre:

Rai Uno propone il film campione di incassi Il diritto di contare, interessando 1.941.000 spettatori (12.3%). Su Canale5 i bambini di Io Canto Generation conquistano il cuore di 2.178.000 spettatori (15.4% ). Rai2 debutta con una nuova serie, Stucky appassionando 1.525.000 spettatori (8%). Italia1 offre il film Terminator: Destino oscuro che ha fatto trattenere il fiato a 710.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 i casi di Chi l’ha visto? ottengono 1.640.000 spettatori (10.5%). Su Rete4 le inchieste di Fuori dal Coro interessando a 667.000 spettatori (5%). I documentari Una Giornata Particolare di La7 toccano i 983.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 le sfide culinarie di 4 Ristoranti sono la scelta di 353.000 spettatori (1.9%) (episodio in replica: 239.000 – 2.1%). Sul Nove Quattro Matrimoni e un Funerale raduna 220.000 spettatori (1.5%).

Ascolti Tv 30 Ottobre: access prime time

Ieri nel preserale sono successe cose un po’ strane. La Ruota della Fortuna ha ufficialmente scavalcato Reazione A Catena, che crolla sempre di più. E Rai 2 batte un record negativo, toccando lo 0%.

Su Rai Uno Reazione a Catena ha intrattenuto 3.618.000 spettatori (21.7%). Dopo il telegiornale, Bruno Vespa e i suoi Cinque Minuti interessano 4.488.000 spettatori (22.5%). A seguire, continua il volo di Stefano de Martino ad Affari Tuoi con 5.385.000 spettatori (25.8%). Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna supera la concorrenza, ottenendo ben 3.581.000 spettatori (22.6%) e dopo il tg, Striscia La Notizia fa 2.787.000 spettatori (13.4%). Stranissimo il caso di Rai Due, che in preserale manda in onda la serie per ragazzi Gormiti – The New Era e batte un record negativo: il primo episodio segna 181.000 spettatori (1.4%), mentre il secondo appena 100.000 spettatori (0.6%).

Ascolti Tv 30 Ottobre: il pomeriggio

Il pomeriggio di Rai Uno inizia con La Volta Buona che tiene compagnia 1.315.000 spettatori (14.2%). Il Paradiso delle Signore appassiona 1.540.000 spettatori(20.3%). A seguire La Vita in Diretta conquista 2.076.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 il pomeriggio delle soap si apre con Beautiful, toccando i 2.312.000 spettatori (19.7%), mentre Endless Love appassiona 2.326.000 spettatori (20.8%). Uomini e Donne tiene incollati allo schermo 2.306.000 spettatori (25%). A seguire, il daytime di Amici interessa 1.324.000 spettatori (17.7%). L’episodio di My Home My Destiny raduna 1.314.000 spettatori (17.7%).Pomeriggio Cinque informa e intrattiene 1.281.000 spettatori (15.8%) nella prima parte e 1.345.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte. Su Rai2 Ore 14 conta 769.000 spettatori ( 7.3%) e BellaMa’ intrattiene 476.000 spettatori (6.1%)

Ascolti Tv 30 Ottobre: la mattina

Rai Uno dà il buongiorno con Unomattina tenendo compagnia a 769.000 spettatori (18.7%). A seguire Storie Italiane tocca i 745.000 spettatori con il 20.2%. La mattina prosegue con la Consegna onorificenza cavalieri del lavoro, interesssando 544.000 spettatori (10.8%). Antonellina Clerici invece a E’ Sempre Mezzogiorno intrattiene 1.586.000 spettatori (16.2%). Su Canale 5 prosegue bene Mattino Cinque News, con 802.000 spettatori (19.6%) nella prima parte e 705.000 spettatori (19.3%) nella seconda parte. A seguire Forum totalizza 1.348.000 spettatori ( 21%) Su Rai2 continua a non convincere Binario 2, che segna solo 117.000 spettatori (2.5%). Anche Videobox non decolla: 101.000 spettatori (2.1%). Radio2 Social Club tiene compagnia a 205.000 spettatori (5.1%). e a seguire I Fatti Vostri raduna 476.000 spettatori (9.3%) nella prima parte e 871.000 spettatori (10.1%) nella seconda parte.