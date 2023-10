Ascolti tv 30/10/23 Pizzofalcone, GF e Guaccero: vittorie e batoste

A vincere in scioltezza la prima serata di lunedì 30 ottobre è la quarta stagione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone (Rai Uno), che totalizza il 21.5% di share con oltre 3,6 milioni di spettatori coinvolti. Secondo posto per il Grande Fratello 8 (Canale Cinque) che non va oltre il 17.7% di share. Terzo posto per il film Peppermint – L’angelo della vendetta (Italia Uno) che registra il 7.8% e coinvolge 1.400.000 spettatori. Liberi tutti! (Rai Due) di Bianca Guaccero ancora male: 2.6%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 30 ottobre:

Rai Uno: I Bastardi di Pizzofalcone 4: 3.631.000 di spettatori (21.5% di share);

Canale 5: Grande Fratello 8 ha avuto 2.271.000 di spettatori (17.7%);

Rai Due: Liberi tutti! ha interessato 438.000 spettatori (2.6%);

Italia Uno: Peppermint – L’angelo della vendetta ha avuto un ascolto di 1.400.000 spettatori (7.8%);

Rai Tre: Presa Diretta ha convinto 1.121.000 persone (5.8%);

Rete Quattro: Quarta Repubblica ha raggiunto 733.000 spettatori (5.3%);

La7: Copycat – Omicidi in serie ha interessato 421.000 spettatori (2.4%);

TV8: GialappaShow ha fatto compagnia a 733.000 spettatori (4.6%);

Nove: Il Contadino cerca Moglie ha catturato l’attenzione di 533.000 spettatori (2.9%).

Ascolti tv lunedì 30 ottobre 2023: preserale e access prime time

Vittoria netta di Affari Tuoi su Striscia la Notizia. Reazione a Catena tiene ad ampia distanza Caduta Libera.

Rai Uno: Affari tuoi ha raggiunto 4.876.000 spettatori (23.1% di share);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.511.000 utenti (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.924.000 persone (13.8%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 3.220.000 spettatori (21.7%) nella prima parte e nella seconda da 4.456.000 spettatori (25.6%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.813.000 telespettatori (13.1%) nella prima parte e ne ha avuti 2.986.000 (17.8%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.429.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.757.000 spettatori (8.2%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 834.000 spettatori (4%) nella prima parte e 721.000 (3.4%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.734.000 spettatori (8.1%).

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 525.000 telespettatori (2.5%);

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha registrato 682.000 telespettatori (3.3%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera, con Pino Insegno, segna 447.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv lunedì 30 ottobre 2023: il pomeriggio

Balivo vicina al 14%. Matano vince ancora su Merlino.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.469.000 spettatori (12.3% di share) nella prima parte e da 1.340.000 utenti (13.9%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.604.000 spettatori (19.2%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 1.661.000 spettatori (18.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.569.000 telespettatori (20.1%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.742.000 telespettatori (22.8%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.377.000 utenti (24.2%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.707.000 spettatori (20.5%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.607.000 spettatori (19.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.461.000 spettatori (15.9%) nella prima parte e di 1.360.000 utenti (12.4%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di lunedì 30 ottobre 2023

Rai Uno: UnoMattina ha intrattenuto un totale di 813.000 utenti (18.2% di share);

Rai Uno: Storie Italiane ha avuto 702.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 789.000 utenti (14.9%) nella seconda;

Rai Uno: È sempre Mezzogiorno ha conquistato 1.634.000 spettatori (16.2%);

Canale 5: Mattino Cinque News ha ottenuto nella prima parte 876.000 spettatori (19.6%), mentre nella seconda parte da 882.000 spettatori (20.8%);

Canale 5: Forum ha convinto 1.502.000 spettatori (20.3%).