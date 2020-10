Ascolti tv 3 ottobre 2020: Ballando con le stelle e Tu sì que vales, i dati

By

Tu sì que vales e Ballando con le stelle si sono sfidati anche ieri sera. Gli ascolti tv del 3 ottobre 2020 segnano confermano ancora una volta la vittoria di Canale 5 su Rai Uno. I dati sono rimasti pressoché invariati rispetto a sabato scorso, dunque il pubblico ha confermato la sua preferenza per l’uno o per l’altro. Ballando con le stelle è stato seguito da 3.795.000 di spettatori pari al 21.34% di share (sabato scorso aveva registrato il 21.4%). Tu sì que vales invece è stato scelto da 4.194.000 di spettatori, con uno share del al 23.62% (la settimana scorsa era il 23.5%). Il Tutti in pista di Ballando ha sfidato Striscia la notizia: troverete gli ascolti tv nell’elenco relativo al preserale.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 3 ottobre 2020, tutti i dati

Di seguito troverete tutti gli ascolti tv di sabato 3 ottobre 2020 relativi alla prima serata. Quindi compresi gli ascolti di Rai Uno e di Canale 5:

Rai Uno – Ballando con le stelle: 3.795.000 di spettatori e il 21.34% di share;

Canale 5 – Tu sì que vales: 4.194.000 di spettatori e il 23.62% di share;

Rai Due – S.W.A.T.: 1.188.000 di spettatori e il 5.16% di share;

Rai Tre – Questione di Karma: 932.000 spettatori e il 4.4% di share;

Rete 4 – Die Hard – Vivere o Morire: 730.000 di spettatori e il 3.65% di share;

Italia 1 – L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione: 1.106.000 di spettatori e il 5.08% di share;

La7 – Il Socio: 492.000 spettatori e il 2.60% di share;

TV8 – La Tela dell’Assassino: 207.000 spettatori e lo 0.97% di share;

Nove – Spaccio Capitale: 236.000 spettatori e l’1.07% di share.

Ascolti tv 3 ottobre 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale