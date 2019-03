Ascolti TV domenica 3 marzo 2019, testa a testa tra la fiction Mediaset e Che tempo che fa: il pubblico diviso tra Fabio Fazio e Non Mentire

Ieri, domenica 3 marzo, la fiction Non mentire ha registrato un ulteriore calo di ascolti rispetto alle prime puntate (quando aveva suscitato un grande interesse tra il pubblico da casa). Fabio Fazio con Che tempo che fa è riuscito infatti a tenere testa a Mediaset, registrando uno share pari a quello della serie. Che tempo che fa è stato visto ieri sera da più di 3 milioni e 500 mila persone durante la prima parte mentre la storia di Andrea e Laura in Non mentire è stata vista da più di 3 milioni e 200 mila telespettatori. Entrambi i programmi, in prima serata, si sono mantenuti intorno al 14,1% di share.

Ascolti TV 3 marzo 2019, Domenica in vs Domenica Live: Mara Venier ha vinto contro Barbara d’Urso

La domenica pomeriggio vede, ormai da un paio di mesi, due grandi show Rai e Mediaset scontrarsi tra di loro. Stiamo parlando, ovviamente, della sfida all’ultimo punto di share tra Domenica in e Domenica Live, che vedono fronteggiarsi nelle due reti rivali due grandi nomi della TV, ovvero: Barbara d’Urso e Mara Venier. Quest’ultima, come riportano i dati Auditel resi noti stamattina, ha avuto la meglio sulla rivale ieri, registrando uno share pari al 19,8%. Il programma della d’Urso, con uno share pari al 17,2%, si è confermato comunque leader assoluto della sua fascia (sfiorando picchi di share che hanno raggiunto il 19%).

Ascolti TV domenica 3 marzo 2019: i programmi più visti della prima serata

Non mentire e Che tempo che fa, come è facile intuire dai dati appena esposti, sono stati i programmi più visti ieri in prima serata. A seguire si sono posizionati: Le Iene su Italia 1(con il 10% di share), The Good Doctor su Rai 2 (con il 9% di share), Non è l’Arena su TV8 (con il 6,2% di share) e Amore Criminale su Rai 3 (con il 4,3% di share).