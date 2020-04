Ascolti tv 3 aprile 2020: Amici chiude bene, d’Urso e Matano sfida alla pari

By

Ascolti tv venerdì 3 aprile 2020, la finale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi

Gli ascolti tv di venerdì 3 aprile 2020 erano attesissimi per scoprire i dati dell’ultima puntata di Amici 19. Ieri sera è andata in onda la finale con la vittoria di Gaia Gozzi e si è concluso così un Serale senza pubblico, davvero surreale. Ebbene, la finale è stata seguita da 4.822.000 di spettatori pari al 22.8% di share. Interessante parlare anche della sfida del pomeriggio tra La vita in diretta e Pomeriggio 5. I due programmi se la sono giocata alla pari: Cuccarini e Matano sono stati scelti da 2.400.000 spettatori con il 13.6% di share. Barbara d’Urso ha segnato invece 2.262.000 di spettatori e 13.7% di share nella prima parte, 2.460.000 di spettatori e il 13% nella seconda.

Gli ascolti tv della prima serata di 3 aprile 2020, tutti i dati

Scopriamo adesso tutti gli ascolti tv di venerdì 3 aprile 2020 per quanto riguarda programmi e film della prima serata, escluso Amici. Qui di seguito i dati:

Rai 1 – Gifted – Il Dono del Talento: 5.014.000 spettatori e il 17% di share;

Rai 2 – The Good Doctor: 2.015.000 spettatori e il 6.6% di share;

Italia 1 – Run all Night – Una Notte per sopravvivere: 1.706.000 di spettatori e il 5.8% di share;

Rai 3 – Passeggeri Notturni: 1.354.000 di spettatori e il 4.4% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.467.000 di spettatori e il 6% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.356.000 di spettatori e il 5.9% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best of: 556.000 spettatori e l’1.9% di share;

Nove – Fratelli di Crozza – Il Meglio di quando si stava Meglio: 588.000 spettatori e l’1.9% di share.

Ascolti tv 3 aprile 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

Tenendo conto che molti programmi vanno in replica, questi i dati del pomeriggio: