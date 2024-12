Ascolti Tv 3/12: Libera, Belve, Endless Love: chi ha vinto. I dati

La prima serata di ieri è fatta di ascolti piuttosto tiepidi e di alcune discese. La fiction Rai con Lunetta Savino, Libera, perde alcuni punti di percentuale e anche Endless Love su Canale 5 si avvia verso il flop. A spiccare il volo è Belve con l’anticipatissima intervista a Sonia Bruganelli, che fa sfiorare il 10% a Rai 2. Su Rai 3, va in onda lo speciale di Un Giorno In Pretura dedicato al processo per il caso di Giulia Cecchettin. Ottimo risultato per La7 con DiMartedì.

Tutti i dati relativi alla prima serata di ieri Martedì 3 Dicembre:

Su Rai1 Libera è sceso a 3.150.000 spettatori (17.6%). Su Canale5, Endless Love appassiona 2.344.000 spettatori (12.4%). Belve su Rai 2 viene scelto da 1.684.000 spettatori (9.9%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Sassuolo interessa 1.819.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 lo speciale di Un giorno in Pretura ottiene 1.023.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 l’approfondimento di E’ Sempre Cartabianca informa 789.000 spettatori (5.5%). DiMartedì su La7 raggiunge 1.378.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 la semifinale di X Factor ha incollato allo schermo 447.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Un Magico Natale raduna 394.000 spettatori (2.1%)

Ascolti Tv 3/12: access prime time

Su Rai1 L’Eredità ha trionfato con 4.186.000 spettatori (24.3%). A seguire Affari Tuoi continua il suo sucesso con 5.911.000 spettatori (27.1%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna risale e si difende dalla concorrenza con 3.775.000 spettatori (22.9%). A seguire Striscia la Notizia si ferma a 3.041.000 spettatori (14%).

Ascolti Tv 3/12: il pomeriggio

Su Rai Uno La Volta Buona tiene compagnia a 1.426.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 1.450.000 spettatori (15.4%) nella seconda. Il Paradiso delle Signore conquista 1.682.000 spettatori con il 18.6%. A seguire La Vita in Diretta informa e intrattiene 2.429.000 spettatori (21.8%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.410.000 spettatori (19.4%), Endless Love tiene incollati al video 2.428.000 spettatori (20.4%). Uomini e Donne è la scelta di 2.455.000 spettatori (23.9%). Il daytime di Amici segna 1.517.000 spettatori (16.9%), la striscia del Grande Fratello 1.479.000 (16%). My Home My Destiny ottiene 1.417.000 spettatori (15.4%). A seguire Pomeriggio Cinque sigla 1.403.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 1.540.000 spettatori (14.1%) nella seconda.

Ascolti Tv 3/12: la mattina

Su Rai Uno Unomattina dà il buongiorno a 818.000 spettatori (18.1%) e a seguire Storie Italiane intrattiene 734.000 spettatori (19%) nella prima parte e nella seconda parte 803.000 spettatori (17.8%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno diverte 1.628.000 spettatori (17.7%) Su Canale 5 Mattino Cinque News informa 892.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 684.000 spettatori (17.6%) nella seconda parte. A seguire Forum conquista 1.279.000 spettatori (19.7%).