Ascolti tv 3/02/24: Tali e Quali vs C’è posta per te, sfida senza storia

La prima serata di sabato 3 febbraio 2024 vede dominare C’è Posta per Te (Canale Cinque). Il programma di Maria De Filippi conquista più di 4,6 milioni di spettatori e registra uno share del 31%. Non può nulla la finale di Tali e Quali (Rai Uno), nonostante il lieve aumento rispetto alla scorsa settimana: 2.987.000 spettatori e il 18.5% di share. Nel sabato sera che vede, ancora una volta, protagonista Maria De Filippi, solo In Altre Parole (La7) di Massimo Gramellini supera il milione di spettatori (1.142.000), portando a casa il 6.2% di share.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di sabato 3 febbraio 2024:

Rai Uno: Tali e Quali ha intrattenuto 2.987.000 spettatori (18.5% di share);

Canale 5: C’è Posta per Te ha tenuto compagnia a 4.649.000 spettatori (31%);

Rai Due: F.B.I. ha raccolto 814.000 spettatori (4.3%) mentre F.B.I. International ha interessato 699.000 spettatori (4%);

Italia 1: Spirit – Il ribelle ha appassionato 587.000 spettatori (3.2%);

Rai Tre: Quinta Dimensione – Il futuro è già qui ha ottenuto una media di 430.000 spettatori (2.7%);

Rete 4: Bomber ha tenuto compagnia a 500.000 spettatori (2.9%);

La 7: In Altre Parole ha interessato 1.142.000 spettatori (6.2%);

Tv8: 4 Ristoranti è stato visto da 423.000 spettatori (2.2%) mentre 4 Hotel ha raccolto 264.000 spettatori (1.6%);

Nove: La vera storia della Uno Bianca ha intrattenuto 350.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv sabato 3 febbraio 2024: preserale e access prime time

Il Prima Festival debutta con più di 4 milioni di spettatori e uno share del 23%. Ancora bene L’Eredità e Affari Tuoi.

Rai Uno: Prima Festival ha interessato 4.301.000 spettatori (23%);

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.359.000 spettatori (27.9% di share);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.361.000 spettatori (17.6%);

Rai Uno: L’Eredità ha ottenuto una media di 2.979.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 4.075.000 spettatori (25.1%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.497.000 spettatori nella prima parte (18.3%) e 3.229.000 spettatori nella seconda (20.3%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha totalizzato una media di 637.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 665.000 spettatori (3.5%) nella seconda;

Rai Tre: Chesarà… ha appassionato 773.000 spettatori (4.1%);

Tv8: 4 Ristoranti ha avuto 545.000 spettatori (3%);

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 296.000 spettatori (1.6%).

Sabato 3 febbraio 2024 ascolti tv: il pomeriggio

Silvia Toffanin e le soap conquistano la fascia pomeridiana.

Rai Uno: Linea Bianca è stato seguito da 1.934.000 spettatori (14.6% di share);

Rai Uno: Passaggio a Nord Ovest ha interessato 1.145.000 spettatori (10.1%);

Rai Uno: A Sua Immagine è stato seguito da 835.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 860.000 spettatori nella seconda (8.4%);

Rai Uno: ItaliaSì! ha intrattenuto 1.345.000 spettatori (12.4%);

Canale 5: Beautiful ha avuto 2.796.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: Terra Amara è stato seguito da 2.877.000 spettatori (25.7%);

Canale 5: Verissimo ha fatto compagnia a 2.387.000 spettatori nella prima parte (23%) e 2.163.000 (18.2%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di sabato 3 febbraio 2024