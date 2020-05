Ascolti tv 29 maggio 2020: Amici Speciali contro il film di Rai 1, chi ha vinto

Ascolti tv venerdì 29 maggio 2020, la sfida della prima serata: Amici su Canale 5 e il film con Lunetta Savino su Rai 1, i dati

Gli ascolti tv di venerdì 29 maggio 2020 illustrano la sfida tra Amici Speciali di Maria De Filippi e la replica del film con Lunetta Savino, Il figlio della luna. Il film è andato in onda in replica su Rai 1, mentre per l’edizione speciale di Amici si è trattato della semifinale, per cui un appuntamento abbastanza importante in vista dell’ultima puntata. Questo non ha impedito a Il figlio della luna di registrare un numero di spettatori di poco più alto rispetto ad Amici. Il programma di Maria però ha di fatto vinto la serata con uno share più alto, ma c’è anche da dire che è finito molto più tardi rispetto al film di Rai 1 e questo influisce sulla percentuale di share. Da segnalare anche I soliti ignoti, che con le nuove puntate torna sui cinque milioni di spettatori. Vi lasciamo adesso a tutti gli ascolti tv di ieri 29 maggio!

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 29 maggio 2020, tutti i dati

Rai 1 – Il Figlio della Luna: 3.164.000 di spettatori e il 13.5% di share;

Canale 5 – Amici Speciali: 3.005.000 di spettatori e il 16.7% di share;

Rai 2 – NCIS: 1.622.000 di spettatori e il 6.2% di share; The Rookie: 1.303.000 di spettatori e il 5.4% di share;

Rai 3 – Euforia: 939.000 spettatori e il 3.8% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.414.000 di spettatori e il 7.3% di share;

Italia 1 – Fast and Furious: 1.240.000 di spettatori e il 5.2% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.140.000 di spettatori e il 5.9% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 591.000 spettatori e il 2.5% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.362.000 di spettatori e il 5.4% di share.

