Ascolti tv 29 febbraio 2020: C’è posta per te con Pio e Amedeo fa il botto

Ascolti tv sabato 29 febbraio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: C’è posta per te fa (di nuovo) il botto

Nuovo record negli ascolti tv di C’è posta per te. Ciò che è successo nella prima serata di sabato 29 febbraio 2020 non è altro che la conferma di una stagione da incorniciare per il programma di Maria De Filippi. Anche la settima puntata ha registrato dei numeri che hanno regalato un nuovo risveglio col sorriso ai vertici Mediaset. Lo scontro ieri sera è stato con Una Storia da Cantare su Rai 1, che ha convinto 3.274.000 di spettatori pari al 15.8% di share. Ebbene, Maria con C’è posta per te, nella puntata con ospiti Pio e Amedeo prima e Higuain dopo, ha registrato 6.143.000 di spettatori con uno share del 30.1%. Il trenta per cento era stato già raggiunto e superato nel corso della stagione (è arrivato a 30.9% nella seconda puntata), ma i sei milioni di spettatori invece non erano ancora arrivati. Ci era andata vicina Maria, raggiungendo i cinque milioni e 900mila spettatori circa, ma ieri sera ha sforato il tetto dei sei.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 29 febbraio 2020, tutti i dati

Terminata l’analisi delle ammiraglie Rai e Mediaset, vediamo tutti gli ascolti di sabato 29 febbraio 2020 per quanto riguarda la prima serata delle principali reti. Ecco i dati:

Rai 2 – NCIS: 1.394.000 di spettatori e il 5.5% di share; FBI: 1.313.000 di spettatori e il 5.4% di share;

Rai 3 – Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.029.000 di spettatori e il 4.7% di share;

Rete 4 – Chi trova un amico trova un tesoro: 760.000 spettatori e il 3.3% di share;

Italia 1 – Kung Fu Panda: 1.185.000 di spettatori e il 4.9% di share;

La7 – Sette Anni in Tibet: 666.000 spettatori e il 3% di share;

TV8 – Agente 007 – Missione Goldfinger: 354.000 spettatori e l’1.5% di share;

Nove – Clandestino: 250.000 spettatori e l’1% di share.

Ascolti tv 29 febbraio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale