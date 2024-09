Ascolti Tv 29/9: Prima puntata Amici, Paperissima e Iene, top e flop

Ieri sera, domenica 29 settembre, il palinsesto televisivo ha offerto una grande varietà tra fiction, programmi d’intrattenimento ed informazione. Grande attesa c’era soprattutto per il ritorno su Italia 1 de Le Iene, in particolare per l’intervista a Taylor Mega in cui l’influencer e modella ha parlato del suo rapporto con Fedez e delle crisi del rapper con l’ex Chiara Ferragni. Come ci si poteva aspettare quindi il programma è stato tra i più seguiti della serata, raggiungendo 1.239.000 spettatori ed il 10.3% di share.

Su Rai 1 è invece andata in onda un’altra puntata della fiction con Ambra Angiolini, sempre al tuo fianco, che ha totalizzato 2.359.000 spettatori ed il 15.1% di share. Canale 5 ha risposto con i nuovi episodi de La Rosa Della Vendetta che ha ottenuto 2.235.000 spettatori ed il 13.7% di share. E’ stata quindi Rai 1 a vincere la sfida, anche se non di tantissimo.

Di poco conto i risultati ottenuti dalle altre reti. Su Rai2 9-1-1 ha intrattenuto 694.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star 652.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Presadiretta ha segnato 1.158.000 spettatori pari al 6.8%. Rete4 con Zona Bianca ha totalizzato un a.m. di 745.000 spettatori (6%). La7 con Eden – Un Pianeta da Salvare ha raggiunto 467.000 spettatori e il 3.5%. Sul Nove il concerto di Renato Zero Autoritratto – Renato Zero Live ha radunato 658.000 sorcini (4.1%).

Domenica 29/09: access prime time e preserale

Ancora una volta il programma più visto dell’access prime time è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino che ha sbaragliato la concorrenza. Il game è show è stato visto da 4.957.000 spettatori (26.4%).Rai 1 batte quindi Canale 5 con Paperissima Sprint che ha totalizzato 2.666.000 spettatori pari al 14.1%. Un inizio quindi un po’ tiepido per le papere condotte da Gabibbo e soci. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha radunato 1.249.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 909.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 791.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Continua a non ottenere i risultati sperati Amadeus con Chissà Chi E’ sul Nove, che ha portato a casa solo il 4.4% di share con 830.000 spettatori.

Nel preserale si conferma Reazione A Catena il game show più visto con un ascolto medio di 2.163.000 spettatori pari al 17.5% per Reazione A Catena – L’Intesa Vincente e 3.315.000 spettatori pari al 21.4% per Reazione A Catena. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha invece intrattenuto 2.194.000 spettatori (18.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.864.000 spettatori (19.4%). Su Rete 4 Terra Amara ha chiuso con il 3.5% di share e 605.000 spettatori.

Domenica 29/09: pomeriggio

Ieri c’è stato un altro grande esordio. Nel pomeriggio è difatti ripartito il talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi con il suo appuntamento pomeridiano. La trasmissione si conferma parecchio seguita, avendo totalizzato 2.899.000 spettatori con il 24.8% di share. Canale 5 ha quindi battuto Rai1 con Domenica In che ha collezionato 1.948.000 spettatori con il 15.5% nella presentazione, 1.812.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte e 1.539.000 spettatori con il 14.8% nella seconda parte. In seguito Da Noi… A Ruota Libera è stato scelto da 1.387.000 spettatori con il 14%.