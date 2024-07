Ascolti Tv 29/7: Battiti Live vs Olimpiadi: tutti a tifare Italia! I dati

Un lunedì d’oro per l’Italia! La prima serata è costellata da stelle sia del mondo della musica che dello sport. Battiti Live su Canale 5 tiene botta anche contro le Olimpiadi, ma il trionfo è in Rai durante la finale di Nuoto in cui Thomas Ceccon ci ha regalato un’altra medaglia d’oro!

Tutti i dati relativi alla prima serata di lunedì 29 luglio:

Rai Uno continua con le sue repliche. Nero a Metà ottiene 1.228.000 spettatori (8.3%). Il sogno avviene su Rai Due, con l’appuntamento con le Olimpiadi, prima col nuoto e poi con il fioretto, gare da cui siamo usciti trionfanti. A tifare Ceccon erano 4.130.000 spettatori (24.6%), mentre per Macchi 4.276.000 spettatori (26.8%). La versione estiva di Kilimangiaro, su Rai Tre crolla a 550.000 spettatori (3.5%). Rete Quattro propone il film con Russell Crowe Un’Ottima Annata e intasca 589.000 spettatori (4.2%). Regge bene la pressione Battiti Live su Canale 5, il festival musicale convince ben 2.129.000 spettatori (17.4%). Su Italia Uno Chicago PD ha i suoi appassionati, 905.000 spettatori (5.7%). 100 Minuti su La7 invece a picco, con 392.000 spettatori (2.5%). TV8 propone il film catastrofico 2012, ed è una catastrofe infatti, solo 262.000 spettatori (2%). Il Nove invece le avventure di Matilda 6 Mitica appassionano 324.000 spettatori (2.1%)

Ascolti Tv Lunedì 29 Luglio: access prime time

Rai Uno è una montagna russa nel preserale. Se Reazione a Catena riguadagna terreno, con 2.616.000 spettatori (20.9%), Techetchetè è un disastro con appena 1.829.000 spettatori (11.1%). Su Rai2 la diretta dalle Olimpiadi di Parigi 2024 appassiona 1.703.000 spettatori (14.9%) con la Ginnastica artistica e 1.741.000 spettatori (11.5%) con la Canoa. Su Canale5, le repliche di The Wall confermano 1.551.000 spettatori (13.1%), dopo il TG, Paperissima Sprint sale a 2.237.000 spettatori (13.5%).

Ascolti Tv Lunedì 29 Luglio: il pomeriggio

Pomeriggi caldissimi ovunque tranne che in televisione, tutti fanno ascolti tiepidi. Su Rai 1 Un Passo dal Cielo convince 1.093.000 spettatori (10.6%) mentre Estate in Diretta mantiene il primato del pomeridiano con 1.397.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 trionfano le soap con Beautiful e i suoi 2.025.000 spettatori (16.7%), Endless Love con 1.921.000 spettatori (17.1%), The Family 1.730.000 spettatori (17%) e La Promessa con 1.559.000 spettatori (17.9%). Crolla invece sempre di più Pomeriggio Cinque News con 1.169.000 spettatori (14.1%) nella prima parte eaddirittura solo 917.000 spettatori (10.9%) nella seconda parte.

Ascolti Tv Lunedì 29 Luglio: la mattina

C’è una rimonta di Canale 5 su Rai 1. Se Unomattina Estate ottiene 644.000 spettatori (15.1%), Morning News supera con 692.000 spettatori (17.3%) nella prima parte ma cade a 612.000 spettatori (14.8%) nella seconda parte. Su Rai Uno Camper si ferma a 1.285.000 spettatori (13.1%) mentre Forum su Canale 5 schizza a 1.101.000 spettatori (15.2%). Su Rai2 Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno visto la gara di Tiro con l’Arco appassionare 826.000 spettatori (20.2%). Seguono poi il Nuoto e il Tennis Femminile, con rispettivamente 1.208.000 appassionati (20%) e 1.705.000 spettatori (17.2%).