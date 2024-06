Ascolti Tv 29/6: Boom Euro24, flop Show dei record. Tutti i dati

La serata di sabato 29 giungo è stata vinta dal match degli Europei 2024 tra Italia e Svizzera (Rai Uno) ha vinto la serata tenendo incollati allo schermo 10 milioni di italiani e il 64,3% di share. Male Lo show dei record (Canale Cinque) con 1,2 milioni di utenti e il 12,2% di share. Il resto dei canali è restato invece sotto il milione di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 29 giugno 2024:

Rai Uno: Notti Europee ha raccolto 3.066.000 spettatori (20,7% di share);

Rai Uno: I ribelli del weekend ha avuto 904.000 telespettatori (7,9%);

Canale Cinque: Guinness – Lo show dei record ha totalizzato 1.226.000 spettatori (12,2%);

Rai Due: La follia della mia gemella ha avuto 840.000 spettatori (6,3%);

Italia 1: Windstorm 3 – Ritorno alle origini ha fatto compagnia a 757.000 spettatori (6%);

Rai Tre: Fernanda ha coinvolto 789.000 spettatori (5,8%);

Rete 4: Il pesce innamorato ha raggiunto 632.000 spettatori (4,9%);

La7: Ricordati di me ha convinto 370.000 spettatori (2,9%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 454.000 spettatori (3,2%);

Nove: Il delitto di Avetrana ha conquistato 363.000 spettatori (3,2%).

Ascolti tv sabato 29 giugno 2024: preserale e access prime time

Caduta Libera crolla contro gli Europei 2024.

Canale 5: Paperissima Sprint ha convinto 2.130.000 persone (14,2%);

Rai Uno: Svizzera – Italia è stato seguito da 10.692.000 spettatori (64,3%);

Canale 5: Caduta libera! ha ottenuto 797.000 telespettatori (5%) nella prima parte e ne ha avuti 1.165.000 (6,6%) nella seconda;

Rai Tre: Blob ha avuto 534.000 spettatori (3,4%);

Rai Tre: Illuminate ha appassionato 519.000 spettatori (3,4%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 496.000 spettatori (3,3%) nella prima parte e 737.000 (4,9%) nella seconda;

La7: In onda ha informato 1.126.000 spettatori (7,5%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha intrattenuto 387.000 utenti (2,5%);

Nove: I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 215.000 telespettatori (1,4%).

Ascolti tv sabato 29 giugno 2024: il pomeriggio

My Home My Destiny e La Promessa in calo.

Rai Uno: Linea Blu è stato seguito da 1.571.000 spettatori (13,4% di share);

Rai Uno: A Sua immagine ha interessato 948.000 spettatori (9,9%) nella prima parte e 926.000 utenti nella seconda (9,7%);

Rai Due: Tour de France 2024 un netto di 1.147.000 utenti (11,1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.020.000 telespettatori (16,6%);

Canale 5: My Home My Destiny ha interessato 1.583.000 spettatori (14,8%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.418.000 spettatori (14,7%);

Canale 5: Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta ha ottenuto un ascolto medio di 1.418.000 spettatori (6,5%).

Ascolti tv della mattina di sabato 29 giugno