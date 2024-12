Ascolti Tv 29/12: Tradimento vs Rai 1, Venier, Affari Tuoi. Top e flop

La prima serata di domenica, 29 dicembre, è stata vinta dal film di Rai 1 Uno sguardo dal cielo, che ha ottenuto 2.203.000 con uno share del 14,15% di share. Secondo posto per Tradimento (Canale 5) che ha raggiunto 2.129.000 telespettatori e uno share del 13,88%. Da segnalare Report (Rai 3) con 1.333.000 utenti (7,13%) nella prima parte, 1.733.000 (10,24%) nella seconda, e 1.098.000 (7,81%) nel segmento Plus. Su Italia 1 il film Batman Begins ha intrattenuto 985.000 telespettatori con uno share del 6,41%.

Su Rai 2 il film Una famiglia mostruosa ha intrattenuto 879.000 spettatori (5%); su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 778.000 telespettatori (5,49%); Revenant – Redivivo ha registrato (La 7) ha raggiunto 418.000 telespettatori con il 2,84% di share; Un messaggio per Natale (Tv8) è stato visto da 541.000 telespettatori con il 3,25% di share.

Ascolti Tv domenica 29 dicembre 2024: preserale e access prime time

Stefano De Martino segna l’ennesimo record. Nell’ultima domenica del 2024 del 29 dicembre, Affari Tuoi (Rai Uno) ha vinto con 5.436.000 utenti e il 29,09% di share. Male Paperissima Sprint (Canale Cinque) che ha coinvolto 2.468.000 telespettatori e il 13,17% di share. Bene Italia 1 con NCIS che ha ottenuto 1.083.000 utenti (5,80%). Su La7 In onda ha registrato 1.059.000 telespettatori con il 5,64% di share, Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 607.000 spettatori (3,26%); sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 380.000 utenti (2,04%).

L’Eredità (Rai 1) ha intrattenuto 2.708.000 (18,34%) spettatori nella prima parte e 3.701.000 utenti (22,31%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.340.000 telespettatori (16,43%) nella prima parte e nel game un netto di 3.052.000 utenti (18,88%).

Ascolti Tv domenica 29 dicembre 2024: il pomeriggio

Su Rai 1 Domenica In è cresciuto, registrando 2.713.000 (22,31%) spettatori nella prima parte e nella seconda parte 2.058.000 con il 19,13%. Subito dopo, invece, Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.771.000 telespettatori e il 14,28% di share. Su Canale 5 Beautiful ha intrattenuto 1.872.000 spettatori (13,96%,); My Home My Destiny ha coinvolto 1.483.000 utenti (12,92%); e Le storie di Verissimo ha raggiunto 1.5161.000 telespettatori (14,37%) nella prima parte e 1.943.000 (16,48%) nella seconda.

Ascolti Tv domenica 29 dicembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha registrato nella prima parte 447.000 (15,71%) telespettatori e 1.373.000 (25,38%) nella seconda. Sempre su Rai 1 Telethon ha raggiunto 1.301.000 (20,88%) utenti. Grandi risultati per Linea Verde che ha dato la linea al Tg1 con 2.772.000 utenti e il 22,25% di share. Su Canale 5, invece, Melaverde ha registrato 1.898.000 telespettatori con uno share del 18,30%.