Ascolti Tv 29/11: boom The Voice Kids, male Il Patriarca 2. I dati

Record di ascolti per la terza puntata di The Voice Kids 3 su Rai 1 con 3.716.000 e uno share del 23.81%. Si tratta infatti dello share più alto in tre stagioni dello show condotto da Antonella Clerici. Il talent show per piccoli talenti è ormai una certezza per la Rai, superando senza fatica la concorrenza. Su Canale 5 Il Patriarca 2 delude e si ferma a 2.143.000 telespettatori (12,78%).

Da segnalare Quarto Grado (Rete Quattro) che ha registrato 1.167.000 utenti con uno share dell’8,19%. Ottimi risultati anche per Fratelli di Crozza sul Nove che ha ottenuto ben 1.133.000 telespettatori con uno share del 6,16%. Bene Una notte al museo 3 (Italia 1) con 1.004.000 telespettatori uno share del 5,71%, mentre su La7 Propaganda Live ha ottenuto 905.000 telespettatori (6,53%).

Su Rai 3 FarWest ha coinvolto 562.000 telespettatori (3,44%); Quantum of Solace (Tv8) con 353.000 utenti (2,02%); infine, su Rai 2 Falla girare ha intrattenuto 462.000 telespettatori (2,63%).

Ascolti Tv venerdì 29 novembre 2024: preserale e access prime time

Stefano De Martino ormai non ha rivali e anche venerdì, 19 novembre, Affari Tuoi (Rai Uno) ha vinto con 5.452.000 utenti e il 27,04% di share. Molto bene anche Cinque minuti (Rai Uno) con 4.445.000 telespettatori e il 22,88%. Male Striscia la Notizia (Canale Cinque) che ha coinvolto 2.902.000 telespettatori e il 14,40% di share. Bene Rai 3 con Il cavallo e la torre che ha ottenuto 1.139.000 spettatori (5,77%) Otto e mezzo su La 7 che ha raccolto 1.631.000 telespettatori (8,11%). Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 365.000 telespettatori (1,82%), mentre sul Nove Chissà chi è si è fermato a 535.000 utenti (2,64%).

Cresce L’Eredità (Rai 1) che ha intrattenuto 3.074.000 (21,77%) nella prima parte e 4.307.000 utenti (25,22%) nella seconda. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.485.000 telespettatori (18,76%) nella prima parte e nel game un netto di 3.645.000 utenti (22,36%).

Ascolti Tv venerdì 29 novembre 2024: il pomeriggio

Tiepido La volta buona (Rai 1) che ha ottenuto 1.319.000 spettatori (11,07%) nella prima parte e nel programma 1.405.000 utenti (13,92%). Buona partenza per il 67° Festival dello Zecchino d’Oro che ha ottenuto 1.617.000 utenti (17,10%) nella prima parte e 1.836.000 (16,38%) nella seconda. Su Rai 2 ottimi risultati per Ore 14 con 1.043.000 utenti (9,21%), mentre BellaMa’ ha registrato 656.000 con il 7,27%.

Su Canale 5, Beautiful ha intrattenuto 2.456.000 telespettatori (19,80%), Endless Love ha appassionato 2.441.000 utenti con il 20,50% di share e My Home My Destiny ha coinvolto 1.485.000 utenti con il 16,54% di share. Stabili Uomini e Donne con 2.537.000 spettatori (24,79%) e Amici con 1.576.000 utenti (17,98%). Nel tardo pomeriggio, Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.739.000 spettatori (18,07%) nella prima parte e 1.740.000 utenti (13,82%) nella seconda.

Ascolti Tv venerdì 29 novembre 2024: mattino e mezzogiorno

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato 840.000 utenti (18,69%), mentre Storie Italiane (Rai 1) ha conquistato 753.000 spettatori (17,97%) nella prima parte e nella seconda 914.000 utenti (18,50%). Molto bene È sempre Mezzogiorno (Rai 1) con 1.635.000 telespettatori e il 17,26% di share. Su Canale 5 cala Mattino Cinque News con 817.000 telespettatori (17,98%) nella prima parte e 668.000 (16,16%) nella seconda. Bene Forum (Canale 5) con 1.280.000 telespettatori e il 18,73% di share.