Ascolti tv 28 settembre: cresce il Grande Fratello Vip, parte bene la Clerici

Crescono gli ascolti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La quinta puntata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5 è stata seguita da 3.130.000 telespettatori con il 19.76%. Il reality show di Alfonso Signorini guadagna qualche punto in più ma non basta per vincere la gara degli ascolti tv. Ad avere la meglio ieri sera è stato Claudio Amendola con la fiction Nero a metà 2. Il primo episodio della serata ha totalizzato 4.862.000 spettatori e il 19.21% mentre il secondo 4.524.000 con il 21.75%. Brusco calo – molto probabilmente dovuto all’agguerrita concorrenza – per Boss in incognito. Il programma di Rai 2 condotto da Max Giusti ha registrato solo 1.484.000 e il 6.18%.

Ascolti tv lunedì 28 settembre 2020: bene la prima puntata di È sempre mezzogiorno

Lunedì 28 settembre 2020 è partito il nuovo programma mattutino di Antonella Clerici: È sempre mezzogiorno. La prima puntata del format ha registrato buoni ascolti: 1.857.000 telespettatori con il 15.38% di share. Il ritorno di Antonellina è stato inoltre uno degli argomenti più chiacchierati sui social network e in particolare su Twitter. La Clerici ha prontamente ringraziato tutti i suoi fan e telespettatori su Instagram (post in basso). Ieri mattina è andato molto bene anche Mattino 5, che continua a crescere negli ascolti. L’infotaiment guidato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha raggiunto punte del 18% di share battendo la rivale Unomattina capitanata da Marco Frittella e Monica Giandotti.

Ascolti tv lunedì 28 settembre 2020: boom Il Paradiso delle Signore, bene Barbara d’Urso

Il Paradiso delle Signore, la fiction di Rai 1, continua a macinare consensi e record. La puntata di lunedì 28 settembre 2020 ha appassionato 1.857.000 spettatori con il 16.94% di share. Numeri importanti che hanno permesso alla fiction di battere Il Segreto su Canale 5. Una sfida tra le due soap che è iniziata da qualche settimana e vede in netto vantaggio la serie Rai con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi. Bene pure Barbara d’Urso, che vince di nuovo su Alberto Matano. Pomeriggio 5 ha raggiunto nella prima parte 1.526.000 con il 14.76% mentre nella seconda 1.712.000 con 14.80%. La vita in diretta solo 1.496.000 e 13.51%.

Ascolti tv lunedì 28 settembre: ottimo ritorno per L’Eredità e Striscia la notizia

Lunedì 28 settembre 2020 sono tornati in tv due programmi storici: L’Eredità e Striscia la notizia. Il game show di Flavio Insinna è andato oltre il 22% di share mentre il tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto un buon 18.61%.