Ascolti Tv 28 Ottobre: D’Urso vince contro Mara, Morandi perde colpi

Ascolti Tv Domenica 28 Ottobre 2018: Domenica Live vince su Domenica In, calo per Gianni Morandi

Una Domenica di Ottobre molto interessante quella del 28 Ottobre 2018. Partiamo con gli ascolti tv del daytime pomeridiano, quello forse più atteso e ovviamente combattuto. Da ormai diverse settimane, la sfida tra Domenica Live e Domenica In è divenuta quasi una questione di stato. I telespettatori italiani sembrano non riuscire a fare una scelta definitiva e i dati di share lo confermano. Anche stavolta, le percentuali si distanziano una dall’altra per piccolissimi numeri. A vincere è comunque Barbara d’Urso. Nella sovrapposizione tra il talk-show di Canale 5 e quello di Rai Uno condotto da Mara Venier, il primo ha raggiunto il 15.9% di share, mentre il secondo il 15.4%. Insomma, le due signore della televisione italiana continuano a portare a casa grandissimi successi, senza però distanziarsi troppo dai risultati raggiunti dalla competizione.

L’Isola di Pietro contro Fabio Fazio, ascolti tv: Gianni Morandi perde colpi ma vince

Anche per quanto riguarda la fascia serale, gli ascolti tv vengono portati a casa da Mediaset. Nonostante Gianni Morandi abbia perso un po’ di numeri rispetto alla scorsa settimana, L’Isola di Pietro ne esce comunque vincitrice. La fiction di Canale 5 ha registrato il 14.9% di share, mentre Che Tempo Che fa il 14.7%. Insomma, un’ottima ‘guerra’ anche quella della prima serata. Nel frattempo, Barbara d’Urso e Mara Venier ringraziano attraverso i social i telespettatori che le hanno seguite. La conduttrice di Canale 5 dichiara: “E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della domenica pomeriggio superando tutti i competitor. Sono pazza di voi!!! Grazieeeeeee!”

Mara Venier perde di poco contro Barbara D’Urso agli ascolti tv

Al momento, la simpatica e dolce Venier non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione riguardo i dati di ascolti registrati a Domenica In. Che lo scontro indiretto e a distanza tra le due conduttrice della domenica sia destina ad andare avanti ancora a lungo?! Vedremo!