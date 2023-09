Ascolti tv 28/9/2023: male GF e Angela, chi ha vinto. Top e flop

Non bene entrambe le ammiraglie, che hanno raccolto numeri simili. Non si può parlare di flop, ma nemmeno di ascolti floridi. Su Rai Uno, Ulisse – Il piacere della scoperta raggiunge quasi 2.2 milioni di utenti, share al 14.2%. Su Canale Cinque, il Grande Fratello 8 lontano dagli antichi fasti: 2 milioni di spettatori e il 16.4%.

Di fatto, in termini assoluti, ha avuto la meglio Alberto Angela. Risulta più alto lo share del GF per il solito discorso: il dato si gonfia per via della diretta monstre fino a notte fonda. Nessun altro programma del palinsesto generalista sfonda il muro del milione di persone intrattenute.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 28 settembre 2023:

Rai Uno – Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha intrattenuto 2.186.000 spettatori (14.2%);

Canale 5 – Il Grande Fratello 8 ha tenuto compagnia a 2.029.000 spettatori (16.4%);

Rai Due – N.C.I.S ha ottenuto una media di 997.000 spettatori (5.3%); N.C.I.S. Hawai’i ha raggiunto 714.000 spettatori (4.4);

Italia 1 – Godzilla vs Kongha tenuto compagnia a 771.000 spettatori (4.6%);

Rai Tre – Splendida cornice ha ottenuto una media di 895.000 spettatori (5.6%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 820.000 spettatori (6.2%);

La 7 – Piazza Pulita ha interessato 743.000 spettatori (5.9%);

Tv8 – Cucine da incubo è stato visto da 289.000 spettatori (1.9%);

Nove – Ares Gate – La Fabbrica delle Illusioni ha intrattenuto 191.000 spettatori (1.1%);

Sky Uno – X Factor 17 ha raccolto spettatori (%).

Ascolti tv giovedì 28 settembre 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, come al solito, distanzia Canale Cinque. Affari Tuoi batte Striscia la Notizia di quasi 1 milione di utenti, Reazione a Catena schianta per l’ennesima volta Caduta Libera che però mostra segnali di miglioramento. Lieve aumento del Mercante in Fiera di Pino Insegno con il 2.3% di share (numeri comunque lontani dalla sufficienza).

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 4.199.000 spettatori (21.2%);

Rai Uno – Cinque Minuti ha interessato 3.965.000 spettatori (20.8%);

Canale 5 – Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.221.000 spettatori (16.3%);

Rai Uno – Reazione a catena ha ottenuto una media di 2.557.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e 4.004.000 spettatori (27.2%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha intrattenuto 1.686.000 spettatori nella prima parte (17.1%) e 2.509.000 spettatori nella seconda (18%);

Rete 4 – Stasera Italia ha totalizzato una media di 902.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 874.000 spettatori (4.4%) nella seconda.

La7 – Otto e mezzo ha avuto 1.387.000 spettatori (7%);

Rai Tre – Un Posto al Sole ha appassionato 1.689.000 spettatori (8.5%);

Rai Tre – Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.145.000 spettatori (6%);

Tv8 – 100% Italia ha avuto 465.000 spettatori (2.4%);

Nove – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 482.000 spettatori (2.5%);

Rai Due – Il Mercante in Fiera ha raggiunto 400.000 utenti (2.3%).

Giovedì 28 settembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Caterina Balivo sempre inchiodata sotto al 13%.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.200.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e da 1.200.000 spettatori (12.8%) nella seconda;

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.490.000 spettatori (18.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.687.000 spettatori (20.4%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 752.000 spettatori (7.1%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 397.000 spettatori (4.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.585.000 telespettatori (21.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.694.000 spettatori (24.1%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.489.000 spettatori (26.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.855.000 spettatori (22.9%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.628.000 spettatori (21.5%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.385.000 spettatori nella prima parte (18.6%) e 1.297.000 (16.1%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 28 settembre 2023

Forum vola al 22.3%.