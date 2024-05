Ascolti tv 28/5: Volo, Pretty Woman, Balivo, Merlino… Quanti tonfi

Il Volo – Tutti per Uno (Canale Cinque) conquista il prime time con quasi 3 milioni di utenti raggiunti e il 20.2% di share. Pretty Woman (Rai Uno) non bene (anche perché siamo all’ennesima replica), ma tutto sommato si difende con 2.5 milioni di utenti (14.9%). Ok Le Iene all’11.1%. Disastro per Piero Chiambretti: Donne sull’Orlo di una crisi di nervi (Rai Tre) è il programma meno visto dei primi sette canali generalisti, con 639mila utenti e un drammatico 3.8% di share. Vola DiMartedì (La7) con 1.3 milioni di spettatori (7.8%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 28 maggio 2024:

Rai 1: Pretty Woman ha conquistato 2.564.000 spettatori (14.9% di share);

Canale 5: Il Volo – Tutti per Uno ha conquistato 2.933.000 spettatori (20.2%);

Rai 2: Il giorno sbagliato è stato la scelta di 855.000 spettatori (4.4%);

Italia 1: Le Iene ha incollato davanti al video 1.603.000 spettatori (11.1%);

Rai 3: Donne sull’Orlo di una crisi di nervi, ha segnato 639.000 spettatori (3.8%);

Rete 4: È sempre Cartabianca ha totalizzato un a.m. di 704.000 spettatori (4.8%);

La 7: DiMartedì ha raggiunto 1.296.000 spettatori (7.8%);

Tv8: 4 ristoranti ha ottenuto 346.000 spettatori (1.8%);

Nove: Chaos ha radunato 294.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv martedì 28 maggio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi vola al 27.1%, bene La Ruota della Fortuna ma sempre dietro a L’Eredità.

Rai Uno: Affari Tuoi ha totalizzato 5.455.000 spettatori (27.1%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.164.000 utenti (22.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.921.000 persone (14.7%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.687.000 spettatori (23.8%) nella prima parte e nella seconda da 3.722.000 spettatori (26.3%);

Canale 5: Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.915.000 telespettatori (18.7%) nella prima parte e ne ha avuti 2.994.000 (22.5%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 28 maggio 2024: il pomeriggio

Balivo raccoglie 1.38 milioni di utenti. Nessuna crescita nonostante la fine di UeD. Merlino chiude ancora male al 12.9%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.386.000 spettatori (15.5% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore 2 ha intrattenuto 923.000 spettatori (12.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.884.000 spettatori (22.6%);

Rai Due: Ore 14 ha informato 908.000 spettatori (8.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.497.000 telespettatori (20.9%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.182.000 telespettatori (19.2%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.256.000 spettatori (16%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.169.000 spettatori (16%) nella prima parte, di 1.279.000 utenti (15.9%) nella seconda e di 1.149.000 persone (12.9%) nei saluti finali.

Ascolti tv della mattina di martedì 28 maggio