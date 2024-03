Ascolti Tv 28/3-Studio Battaglia,Incastrati: la prima serata è Rai

Non c’è paragone tra la prima serata Rai e quella di Mediaset.

Il finale di stagione di Studio Battaglia 2 su Rai1, ha conquistato il pubblico con 3.386.000 spettatori (20.2% di share). Un successo clamoroso.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di Giovedì 28 Marzo 2024:

Rai1 : Studio Battaglia 2, 3.386.000 spettatori ( 20.2%)

: 3.386.000 spettatori ( 20.2%) Rai2 : Creed 510.000 spettatori ( 3%)

: 510.000 spettatori ( 3%) Rai3 : Splendida Cornice 788.000 spettatori (4.9%)

: 788.000 spettatori (4.9%) Rete4 : Dritto e Rovescio 942.000 spettatori (6.9%)

: 942.000 spettatori (6.9%) Canale5 : Incastrati 1.842.000 spettatori (10.9%)

: 1.842.000 spettatori (10.9%) Italia1 : Le Iene-Inside 1.214.000 spettatori (8.7%)

: 1.214.000 spettatori (8.7%) La7 : Piazza Pulita 729.000 spettatori ( 5.5%)

: 729.000 spettatori ( 5.5%) TV8 : Spider Man-Far From Home 312.000 spettatori (1.9%)

: 312.000 spettatori (1.9%) Nove: Ony Fun-Comico Show 711.000 spettatori (4.1%)

Gli ultimi episodi di Incastrati, la serie di Ficarra e Picone hanno chiuso su Canale 5 con 1.842.000 spettatori (uno share del 10.9%).

Su Rai 2 va in onda Creed, spin off della saga di Rocky, guardato da 510.000 spettatori (pari al 3%), mentre Rai3 non male con Splendida Cornice, garantendosi 788.000 spettatori (4.9%)

Mediaset rilancia con l’informazione e l’attualità sia su Rete4 che Italia1: Dritto E Rovescio si conferma con 942.000 spettatori (6.9%) mentre l’approfondimento de Le Iene:Inside continua a essere un successo, con 1.214.000 spettatori (8.7%)

Ascolti preserale e access prime time di Giovedì 28 Marzo 2024:

Rai1: Cinque Minuti 4.272.000 spettatori (22.6%)

4.272.000 spettatori (22.6%) Rai1: Affari Tuoi 5.388.000 spettatori (27.2%)

5.388.000 spettatori (27.2%) Canale5 : Striscia la Notizia 3.099.000 spettatori ( 15.7%)

3.099.000 spettatori ( 15.7%) Canale 5: Avanti Un Altro 3.138.000 spettatori (20.9%)

Ascolti del pomeridiano di Giovedì 28 Marzo 2024:

Rai1: La Volta Buona 1.397.000 spettatori con il 13.4%

1.397.000 spettatori con il 13.4% Rai1: La Vita In Diretta 2.156.000 spettatori con il 21.8%

2.156.000 spettatori con il 21.8% Rai1: Il Paradiso delle Signore 1.729.000 spettatori (18.5%)

1.729.000 spettatori (18.5%) Canale 5: Uomini e Donne 2.747.000 spettatori ( 25.7%)

2.747.000 spettatori ( 25.7%) Canale 5: Amici: 1.680.000 individui (18%)

1.680.000 individui (18%) Canale 5: La Promessa 1.589.000 spettatori (17.8%)

1.589.000 spettatori (17.8%) Canale 5: Pomeriggio Cinque 1.276.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e a 1.250.000 spettatori (12.9%)

Ascolti del mattino di Giovedì 28 Marzo 2024: