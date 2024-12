Ascolti Tv 28/12: Circo Montecarlo, Vasco Rossi, chi l’ha spuntata

Quello di ieri sera è stato l’ultimo sabato del 2024 e a trionfare è stato l’appuntamento annuale con il Circo di Montecarlo, in prima serata su Rai Uno e condotto da Serena Autieri. Anche su Mediaset si è passata la serata a suon di musica, con lo speciale dedicato a Vasco Rossi-I Magnifici Sette. Nel preserale, Stefano De Martino raggiunge quasi il 29%.

Tutti i dati relativi alla prima serata:

Su Rai1 il Festival del Circo di Montecarlo ha vinto la prima serata con 2.864.000 spettatori (19.3%) . Su Canale5 Vasco Rossi – I Magnifici 7 ha appassionato 1.906.000 spettatori (14.8%). Su Rai2 Valzer di Natale a Parigi è stato scelto da 1.060.000 spettatori (6.4%). Su Italia1 il cartone animato Il piccolo yeti ha divertito 719.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 gli approfondimenti scientifici di Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui interessano 645.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 il film Midway tiene incollati allo schermo 691.000 spettatori (5%). Su La7, In Altre Parole… Ancora ottiene 354.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti è la scelta di 479.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Un Natale su misura fa compagnia a 352.000 spettatori (2.1%).

Ascolti Tv Sabato 28 Dicembre: access prime time

Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 3.707.000 spettatori pari al 23.5% e a seguire, Affari Tuoi torna di Sabato e sfiora i 5.323.000 spettatori (28.7%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna, anche se in replica, si difende bene con 3.069.000 spettatori (20.4%). A seguire Striscia la Notizia resta ferma al 2.859.000 spettatori (15.4%).

Ascolti Tv Sabato 28 Dicembre: il pomeriggio

Su Rai1 Le Stagioni dell’Amore appassiona 1.206.000 spettatori (9.6%) e Passaggio a Nord Ovest interessa 1.006.000 spettatori (9.7%). Dopo il TG, Sabato in Diretta Best tiene compagnia a 1.171.000 spettatori (10.9%) nella prima parte e 1.688.000 spettatori (14.1%) nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful tiene incollati allo schermo 2.103.000 spettatori (15.7%) e My Home My Destiny è la scelta 1.682.000 spettatori (16%). A seguire le migliori interviste della stagione de Le Storie di Verissimo sono viste da 1.613.000 spettatori (16.4%) nella prima parte e 1.750.000 spettatori (15.2%).

Ascolti Tv Sabato 28 Dicembre: la mattina

Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 396.000 spettatori (14.2%) nella prima parte, 1.177.000 spettatori (21.5%) nella seconda parte e 1.130.000 spettatori (20.7%) nella terza parte. A seguire Buongiorno Benessere informa 1.125.000 spettatori (19.7%). Origini conquista 1.130.000 spettatori (16.4%) e Linea Verde Tipico appassiona 1.610.000 spettatori (18.6%), mentre Linea Verde Italia raggiunge i 2.020.000 spettatori (18.9%) nella prima parte e 2.425.000 spettatori (18.6%) nella seconda parte. Su Canale5 Viaggi del Cuore fa compagnia a 597.000 spettatori (10.9%). A seguire i documentari di Frozen Planet – Incanto di Ghiaccio ottengono 376.000 spettatori (6.9%).Forum, in replica, è visto da 1.164.000 spettatori (14.2%).