Ascolti tv 28/12/23: Mary Poppins vs Il primo Natale, chi ha vinto

La prima serata di giovedì 28 dicembre 2023 vede trionfare il film Il primo Natale (Canale Cinque) con oltre 2,7 milioni di spettatori sintonizzati e uno share del 16.3%. Secondo posto per Il ritorno di Mary Poppins (Rai Uno) che deve accontentarsi del 13.1% di share. Bene Delitti in Paradiso – Feste in famiglia (Rai Due) che registra il 7.7% di share. Superano il milione di utenti sintonizzati anche Il Cavaliere Oscuro (Italia Uno), share del 6.6%, e Respect (Rai Tre), share del 6.3%.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 28 dicembre 2023:

Rai Uno: Il ritorno di Mary Poppins ha intrattenuto 2.204.000 spettatori (13.1% di share);

Canale 5: Il primo Natale ha tenuto compagnia a 2.761.000 spettatori (16.3%);

Rai Due: Delitti in Paradiso – Feste in famiglia ha ottenuto una media di 1.399.000 spettatori (7.7%);

Italia 1: Il Cavaliere Oscuro ha appassionato 1.028.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre: Respect ha ottenuto una media di 1.079.000 spettatori (6.3%);

Rete 4: Zona Bianca ha tenuto compagnia a 902.000 spettatori (5.8%);

La 7: The Eagle ha interessato 422.000 spettatori (2.4%);

Tv8: Star Trek – Into Darkness è stata vista da 302.000 spettatori (1.8%);

Nove: Il mio nome è Nessuno ha intrattenuto 331.000 spettatori (2%);

Sky Uno: MasterChef Italia 13 ha raccolto 788.000 spettatori (4%) nella prima parte e 704.000 spettatori (4.7%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 28 dicembre 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi supera i 5 milioni di spettatori. Reazione a Catena stacca Caduta Libera.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.055.000 spettatori (24.4% di share);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.527.000 spettatori (17%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 3.361.000 spettatori (22.5%) nella prima parte e 4.453.000 spettatori (26%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.842.000 spettatori nella prima parte (13.1%) e 2.838.000 spettatori nella seconda (17.1%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 710.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 629.000 spettatori (3%) nella seconda;

La7: In Onda ha avuto 1.208.000 spettatori (5.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.692.000 spettatori (8.1%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.259.000 spettatori (6.3%);

Tv8: Celebrity Chef ha avuto 352.000 spettatori (2%);

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 591.000 spettatori (3.5%);

Giovedì 28 dicembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

La Vita in Diretta di Alberto Matano vince facilmente contro Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.605.000 spettatori (12.5% di share) nella prima parte e da 1.685.000 spettatori (15%) nella seconda e 1.514.000 spettatori (14.9%) nella terza;

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.861.000 spettatori (17.2%) nella prima parte e 2.480.000 (20%) nella seconda;

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.380.000 telespettatori (16.8%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.962.000 spettatori (17.5%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.551.000 spettatori nella prima parte (14.2%) e 1.284.000 (10.6%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 28 dicembre 2023