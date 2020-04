Ascolti Tv 27 aprile 2020: tonfo Il Signore degli Anelli, trionfo Montalbano

Montalbano contro Il Signore degli Anelli, ascolti Tv 27 aprile: insuccesso per il film trasmesso su Canale 5

Come Harry Potter, nessuno più. Canale 5 continua a mandare in onda grandi film dal successo planetario, ma non sempre raggiungono il risultato sperato (in termini di share). Gli ascolti de Il Signore degli Anelli, trasmesso ieri sera 27 aprile 2020, non ha replicato – nemmeno lontanamente – quello che è stato in grado di fare la saga di Harry Potter. È vero, ha avuto contro un colosso come Montalbano, ma il 9% di share è davvero poca cosa, confrontato ai risultati portati a casa dal maghetto con gli occhiali.

Dati Il Signore degli Anelli e Montalbano, sorpresa per Quarta Repubblica

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello ha registrato solamente il 9% di share, venendo seguito da 1.882.000 telespettatori; Montalbano – Il Giro di Boa ha invece interessato 5.921.000 persone, raggiungendo uno share del 21.5%, a dimostrazione che le vicende del commissario non ammorbano mai. Sorpresa per Quarta Repubblica, che ha fatto meglio del film di Canale 5: 2.070.000 spettatori e 9.5% di share. La replica di Stasera Tutto è Possibile ha invece portato a casa il 6.7% di share, divertendo 1.670.000 teleutenti.

Altri ascolti di ieri 27 aprile

Sfida equa durante l’Access Prime Time di ieri 27 aprile 2020: Striscia la Notizia ha raggiunto il 18.7% di share (5.510.000 telespettatori) mentre la replica de I Soliti Ignoti il 18.6% di share (5.460.000 telespettatori). Nel pomeriggio, La Vita in Diretta – Parte numero uno ha ottenuto il 9.82% di share (1.822.000 teleutenti) nella prima parte mentre il 12.99% di share (1.972.000 teleutenti) nella seconda parte; La Vita in Diretta – Parte numero due ha raggiunto l’11.85% di share (1.555.000 persone) nella prima parte il 13.60% di share (1.951.000 persone) nella seconda parte. La prima parte di Pomeriggio 5 ha invece raggiunto il 14.35% di share (1.921.000 spettatori) e la seconda il 12.86% di share (1.973.000 spettatori):