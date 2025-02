Ascolti TV 27/02: Boom per Rai1, Signorini e MasterChef tengono

Rai 1 è tornata a dominare con la prima puntata di Che Dio ci aiuti 8, una delle fiction più amate dagli italiani. Niente da fare, quindi, per il Grande Fratello che ancora una volta non riesce a decollare. Anche Masterchef su Sky Uno ha conquistato molti telespettatori che sono rimasti incollati al piccolo schermo per il gran finale.

Nel dettaglio, giovedì 27 febbraio 2025, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 8 ha interessato 3.945.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 – dalle 21:39 all’1:21 – Grande Fratello 18 ha appassionato 1.970.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Detectives: Casi Risolti e Irrisolti intrattiene 532.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 Harry Potter e i Doni della Morte – Parte Uno incolla davanti al video 997.000 spettatori (6%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.029.000 spettatori e il 6.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 823.000 spettatori (5.7%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 814.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 A Testa Alta ottiene 290.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 613.000 spettatori (3.6%). Su Sky Uno la finale di Masterchef 14 ottiene 1.022.000 spettatori con il 5.1%, nel primo episodio, e 957.000 spettatori con il 6.6% nel secondo episodio.

Ascolti Tv 27/02: Access Prime e Preserale

Per quanto riguarda l’Access prime, su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.143.000 spettatori (25.4%), mentre Affari Tuoi raduna 6.321.000 spettatori con il 30.0% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.716.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 489.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.367.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.290.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.549.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 967.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 842.000 spettatori e il 4.0% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.746.000 spettatori e l’8.4%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 364.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 657.000 spettatori con il 3.2%.

Nella fascia del Preserale, invece, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.196.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.482.000 spettatori pari al 26.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.916.000 spettatori (15.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.177.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 Blue Bloods totalizza 550.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 675.000 spettatori con il 3.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 380.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 571.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna 1.075.000 spettatori (5.6%) e Via dei Matti n.0 sigla 954.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 878.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 321.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 405.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 328.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti Tv 27/02: Mattina e Pomeriggio

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 468.000 spettatori con il 12.4%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 1.089.000 spettatori (21.0%), Unomattina intrattiene 929.000 spettatori con il 19.9% e Storie Italiane arriva a 927.000 spettatori con il 20.9% nella prima parte e nella seconda parte 945.000 spettatori (17.5%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.846.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 638.000 spettatori con il 20.6% e TG5 Mattina delle 8 raccoglie 1.210.000 spettatori con il 23.6%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 927.000 spettatori con il 19.7% nella prima parte e 817.000 spettatori con il 18.7% nella seconda parte. Forum totalizza 1.337.000 spettatori con il 18.0%.

Per la fascia pomeridiana, su Rai1, La Volta Buona colleziona 1.689.000 spettatori con il 14.7% nella prima parte e 1.637.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore conquista 1.676.000 spettatori con il 19.8%. La Vita in Diretta conquista un ascolto di 1.754.000 spettatori con il 20.8% nella presentazione e 2.204.000 spettatori con il 21.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.330.000 spettatori pari al 18.5%, Tradimento sigla 2.422.000 spettatori pari al 20.1%. Uomini e Donne raccoglie 2.384.000 spettatori con il 23.9%. A seguire Amici segna 1.443.000 spettatori con il 17.1%, quella di Grande Fratello 1.337.000 spettatori con il 16.2%. My Home My Destiny raduna 1.289.000 spettatori pari al 15.8%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.141.000 spettatori pari al 13.4% nella prima parte e 1.223.000 spettatori pari al 12.4% nella seconda parte.