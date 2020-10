Il Grande Fratello Vip si consolida negli ascolti, seppur continua a non riuscire a vincere negli scontri diretti con la rete ammiraglia Rai. Nella serata di ieri, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai1 l’ultima puntata della fiction Io Ti Cercherò ha interessato 4.374.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5, la maratona del reality condotto da Alfonso Signorini, in onda dalle 21.51 all’1.11, ha avuto uno share migliore (proprio per via della durata monster del programma), ma, rispetto alla serie tv Rai, meno pubblico ‘assoluto’. Infatti è stato seguito da 3.114.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Sempre guardando al prime time, Su Rai2 il documentario sulle Presidenziali americane The Choice – La Scelta ha conquistato 656.000 spettatori (2.7% di share). Su Italia 1 Jack Ryan – L’Iniziazione ha interessato 1.351.000 spettatori (5.6%). Ottimi risultati su Rai3 per Report che ha raccolto 2.329.000 spettatori (4% di share). Su Rete4 Quarta Repubblica è stato visto da 1.211.000 spettatori (6.6% di share). Su La7 Grey’s Anatomy ha conquistato 641.000 spettatori (2.7% di share). Su Tv8 Gomorra 3 è stato guardato da 701.000 spetatori (2.9% di share). Sul Nove la prima puntata di Riaccendiamo i Fuochi ha raccolto 362.000 spettatori (l’1.4% di share).

Da segnalare nel pomeriggio il ritorno su Rai Due di Detto Fatto. Il factual non ha avuto un esordio entusiasmante con uno share pari a 4.9% (anteprima 3.7%).

Ascolti Grande Fratello Vip, Signorini si consolida e recupera

Il reality Mediaset, che nelle prime puntate, in termini di ascolti, era partito sottotono rispetto alle edizioni precedenti, ha recuperato terreno negli ultimi appuntamenti. Da segnalare che, in quanto in palinsesto ha un doppio appuntamento settimanale, con la diretta di ieri 26 ottobre 2020 ha già visto andare in onda in prime time ben 13 puntate dall’inizio della sua cavalcata.

Se inizialmente il GF Vip ha trovato alcune difficoltà nello scontro con Tale e Quale Show il venerdì sera e con la fiction Io Ti Cercherò il lunedì, perdendo terreno (soprattutto quando ha gareggiato con il talent di Carlo Conti), nelle ultime puntate ha migliorato i propri ascolti e ha stabilizzato il proprio share, segno che lo show ha saputo fidelizzare il suo pubblico. Un dato assai importante per un reality che dura mesi e che fa ben sperare per la messa in onda delle prossime dirette.