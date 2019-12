Ascolti Tv 26 dicembre, Cenerentola trionfa su All together now

Dati ascolti Tv giovedì 26 dicembre, il film Cenerentola straccia All Together Now

Numeri ottimi per il film Cenerentola nella giornata di ieri giovedì 26 dicembre: il live action con Lily James e Richard Madden ha totalizzato infatti il 20.14% di share raggiungendo 4.329.000 telespettatori. Non si può dire lo stesso di All together now che pur non essendo crollato ha comunque raggiunto la metà dei telespettatori e totalizzato quasi la metà dello share; i dati: 2.143.000 e 12%. Disney è ormai una sicurezza per il servizio pubblico, visto che Cenerentola non è di certo l’unico spettacolo che ha permesso a Rai di trionfare in queste festività.

Ascolti Tv 26 dicembre: I soliti ignoti vince ancora una volta

Rai è riuscita a imporsi anche nell’access prime time e nel preserale con i soliti programmi di successo, L’Eredità e I soliti ignoti: nel primo caso parliamo del 23.75% di share e di 4.490.000 telespettatori contro il 14.70% e i 2.735.000 di Conto alla rovescia, mentre nel secondo di 5.122.000 telespettatori (share 22.86%) contro i 3.598.000 telespettatori (share 15,99%) di Striscia la notizia. Niente di nuovo insomma, visto che in questa fascia oraria Rai ha quasi sempre vinto contro Mediaset con i propri game show.

Gli altri dati auditel: il pomeridiano di Rai e Mediaset

Nel pomeridiano i rapporti di forza tra le due reti avversarie tendono a equilibrarsi perché non c’è una vittoria netta dall’una o dall’altra parte: su Rai Uno Il cantante misterioso ha raggiunto 1.763.000 spettatori (12.2% di share) mentre Italo 1.246.000 persone per uno share del 9.5%; Le strenne dello Zecchino è arrivato a 1.101.000 telespettatori e uno share dell’8.8%, e Anna Dai Capelli Rossi 1.357.000 (share del 9.4%). Riguardo a Canale 5 Un principe tutto mio è arrivato a 1.758.000 spettatori (share 13%) e il film C’è posta per te a 1.274.000 per uno share del 9.2%. Un pomeriggio – si può dire senz’altro – senza infamia né lode.