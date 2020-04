Ascolti tv 26 aprile 2020, sfida L’Allieva 2-Barbara d’Urso: ecco chi ha vinto

Ascolti tv domenica 26 aprile 2020: i dati de L’Allieva 2, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

L’Allieva piace sempre, anche in replica. Per la seconda domenica consecutiva la fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi ha vinto la sfida degli ascolti tv. Domenica 26 aprile 2020 la replica della seconda puntata de L’Allieva 2 ha appassionato 4.080.000 telespettatori con il 14.34% nella prima parte. Nella seconda: 3.813.000 con il 17.03%. Canale 5 con Live-Non è la d’Urso non è andato oltre i 2.541.000 spettatori e il 12.21%. Il talk show di Barbarella fa comunque più ascolti degli altri talk show della domenica sera. Che tempo che fa di Fabio Fazio ha totalizzato 2.481.000 con l’8.36%. Non è l’Arena di Massimo Giletti 2.092.000 con l’8.92%.

Domenica In continua a battere le soap di Canale 5

Pure in tempo di quarantena Domenica In di Mara Venier si conferma un grande successo televisivo. La puntata in onda domenica 26 aprile 2020 è stata seguita da quasi 4 milioni di telespettatori con il 17.74% di share. La signora della domenica continua dunque a battere le soap di Canale 5, che si difendono bene nonostante il calo rispetto ai giorni infrasettimanali. Beautiful e Una Vita, che dal lunedì al venerdì fanno più di 3 milioni e mezzo di telespettatori, la domenica calano a 2 milioni e mezzo.

Botto per il Tg 1 e la conferenza stampa del premier Conte

Record di ascolti tv per il Tg 1: gli italiani hanno preferito seguire la conferenza stampa sulla Fase 2 su Rai Uno. Oltre 10 milioni di telespettatori con il 35.26%.