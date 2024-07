Ascolti tv 26/7: Tim Summer Hits, My Mother e Olimpiadi. Top e flop

Ad aggiudicarsi la prima serata di ieri, venerdì 26 luglio, è stato senza alcun dubbio Canale 5 con la messa in onda di My Mother. Il melodramma turco sul legame madre-figlia ha incollato al piccolo schermo ben 1.623.000 spettatori con uno share del 12.1%, battendo di fatto il Best Off dei Tim Summer Hits (Rai Uno). Lo show musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha infatti visto un netto calo di ascolti rispetto alla scorsa settimana e ha interessato 1.467.000 utenti con uno share pari all’11%. Infine, su Rai2 è andata in onda la tanto attesa Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha intrattenuto 4.204.000 spettatori (29.2%).

Per quanto riguarda le altre reti, complice il grande successo dell’inizio delle Olimpiadi, non si è riusciti a superare il milione di utenti in nessun caso. Nello specifico, su Italia Uno è andato in onda il debutto di Din Don – La magia del cinema che ha raccolto 510.000 italiani (3.6%), su Rai3 invece i telespettatori hanno potuto seguire Astolfo. Il film con protagonisti Stefania Sandrelli e Gianni di Gregorio, ha incollato al piccolo schermo 526.000 spettatori (3.5%).

Su Rete4 è invece andato in onda l’ultimo appuntamento di Quarto Grado – Le Storie che ha decisamente chiuso con il botto totalizzando una media di 822.000 utenti e il 6.9% di share, mentre su La7, Mississippi Burning – Le radici dell’odio ha catturato l’attenzione di 304.000 spettatori (2.6%). Per concludere, I delitti del BarLume – Mare forza quattro, in onda su Tv8, ha raccolto 209.000 spettatori (1.4%), mentre I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) ha segnato ben 352.000 utenti (2.7%).

Ascolti tv venerdì 26 luglio 2024: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Paperissima Sprint (Canale 5) si conferma in testa e batte Techetechetè (Rai Uno): il programma di intrattenimento firmato da Antonio Ricci ha infatti catturato l’attenzione di 2.121.000 spettatori (13.3% di share), mentre la raccolta di videoframmenti tratti direttamente dall’archivio della Rai ha totalizzato appena 1.610.000 utenti (10%).

Per quanto riguarda la programmazione sulle altre reti, su Italia1 è andato in onda N.C.I.S. – Unità Anticrimine che è stato visto da 847.000 spettatori (5.3%): numeri in calo rispetto alla serata di giovedì 25 luglio. Stessa sorte è toccata anche a In Onda (La 7) che, a differenza della puntata precedente, ha totalizzato meno di un milione di spettatori, arrivando a catturare l’attenzione di appena 677.000 italiani (4.2%). Tornando sulla Rai, sul terzo canale i protagonisti assoluti sono stati Caro Marziano, seguito da 519.000 spettatori (3.3%) e Un Posto al Sole che ha interessato 1.037.000 persone (6.4%).

Per quanto riguarda invece la fascia del preserale, la situazione è rimasta pressoché invariata rispetto alle serate precedenti: a portarsi a casa la vittoria è stato come sempre Pino Insegno con Reazione a Catena (Rai 1) che ha incollato allo schermo 1.894.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.378.000 nella seconda (20.3%). Una sfida senza storia con Gerry Scotti e la replica di The Wall – I Protagonisti, che ha intrattenuto appena 1.139.000 spettatori (13.4%) nella prima parte e 1.674.000 nella seconda (15.2%).

Ascolti tv venerdì 26 luglio 2024: il pomeriggio

Per quanto riguarda i programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, la replica di Un Passo dal Cielo (Rai Uno) si è guadagnato il consenso di 1.152.000 spettatori con il 13.7% di share. Niente a che vedere con gli ascolti delle soap opera di Mediaset: su Canale5, Beautiful ha raggiunto ben 1.902.000 utenti (17.5%), Endless Love ne ha totalizzati 1.912.000 (18.9%) e, per concludere, The Family è stato seguito da ben 1.563.000 italiani (18.5%). Infine, La Promessa ha totalizzato 1.351.000 spettatori (19.1%).

Parlando invece dei programmi di approfondimento, il confronto è stato, come sempre, tra Pomeriggio Cinque News(Canale 5) ed Estate in Diretta (Rai Uno): il talk show condotto da Nunzia de Girolamo ha intrattenuto 1.341.000 spettatori, con il 19.7% di share, nella prima parte e 1.610.000 (21.5%) nella seconda. Dall’altra parte, Simona Branchetti è scesa ancora rispetto alla puntata precedente, riuscendo solamente a catturare l’attenzione di 1.078.000 (15.9%) e 993.000 utenti (13.6%) rispettivamente nella prima e nella seconda parte della trasmissione.