Ascolti Tv 26/02: Coppa Italia, Schiavone o Sciarelli? Chi ha vinto

Quali sono i dati di ascolto relativi alla giornata di mercoledì 26 febbraio 2025? Nella serata di ieri, Ricatto d’amore, le storie di Federica Sciarelli con Chi l’ha visto e Rocco Schiavone hanno raggiunto lo stesso share, mentre a fare da padrone è stato il match della Coppa Italia Juventus-Empoli. Per quanto riguarda l’Access Prime Time, ancora una volta Stefano De Martino con Affari Tuoi ha conquistato gli italiani, mettendo in secondo piano Striscia La notizia. Analizziamo la situazione nel dettaglio.

Nella serata di ieri, mercoledì 26 febbraio 2025, su Rai1 il film Ricatto d’Amore ha interessato 1.665.000 spettatori pari al 10% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Empoli conquista 4.592.000 spettatori con uno share del 22.4% (primo tempo: 4.269.000 – 19.5%, secondo tempo: 4.804.000 – 24.7%, rigori: 5.359.000 – 29.7%). Su Rai2 Rocco Schiavone intrattiene 1.957.000 spettatori pari al 10.3%. Su Italia1 la commedia Mrs. Doubtfire: Mammo per sempre incolla davanti al video 1.139.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.689.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 912.000 spettatori (6.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 903.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Prima o poi mi sposo ottiene 376.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Ex raduna 285.000 spettatori (1.6%).

Ascolti Tv 26/02: Access Prime Time e Preserale

Nella fascia dell’Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti interessa 5.011.000 spettatori (24.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.742.000 spettatori (26.2%). Su Canale5 Striscina la Notizina raccoglie 3.225.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 684.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.418.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.298.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.611.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 991.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 913.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.842.000 spettatori e l’8.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 435.000 spettatori (2.0%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 691.000 spettatori con il 3.2%.

Nel Preserale, invece, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.271.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.562.000 spettatori pari al 26.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.255.000 spettatori (16.6%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.346.000 spettatori (20.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (410.000 – 3.0%), Blue Bloods totalizza 568.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 753.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 459.000 spettatori (3.0%). C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 575.000 spettatori (3.0%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.528.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.127.000 spettatori (5.7%) e Via dei Matti n.0 sigla 1.033.000 spettatori (5.0%). Su Rete4 La Promessa interessa 907.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 288.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 359.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 375.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti Tv 26/02: Mattina e Pomeriggio

I dati di ascolto della fascia mattutina sono i seguenti: su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 456.000 spettatori con il 12.1%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 1.050.000 spettatori (20.4%), Unomattina intrattiene 947.000 spettatori con il 19.0% e Storie Italiane arriva a 896.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte e 1.059.000 spettatori (17.6%) nella seconda. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 606.000 spettatori con il 19.6% e TG5 Mattina delle 8 raggiunge 1.144.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 993.000 spettatori con il 19.9% nella prima parte e 921.000 spettatori con il 18.9% nella seconda parte. Forum totalizza 1.489.000 spettatori con il 18.8%.

Nel pomeriggio, invece, su Rai1 La Volta Buona colleziona 1.656.000 spettatori con il 14.1% nella prima parte e 1.662.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte. Il Paradiso delle Signore conquista 1.681.000 spettatori con il 17.8%. La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.853.000 spettatori con il 19.3% nella presentazione e 2.226.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.330.000 spettatori pari al 18.2%, Tradimento sigla 2.228.000 spettatori pari al 18.3%. Uomini e Donne raccoglie 2.504.000 spettatori con il 23.3%. La striscia di Amici segna 1.599.000 spettatori (16.9%). Grande Fratello e My Home My Destiny hanno raccolto 1.412.000 spettatori (15.0%) A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.355.000 spettatori pari al 14.0% nella prima parte e 1.469.000 spettatori pari al 13.6% nella seconda parte.