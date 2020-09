Nuova sconfitta per il Grande Fratello Vip. Venerdì 25 settembre 2020 il reality show di Alfonso Signorini è stato di nuovo battuto da Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show. L’ingresso di Gabriel Garko – che ha praticamente fatto coming out leggendo una dolce lettera all’amica e collega Adua Del Vesco – è dunque servito a poco. La quarta puntata del programma di Canale 5 ha totalizzato solo 2.877.000 telespettatori con il 16.76% di share. È andata meglio a Rai Uno: Tale e Quale Show è arrivato alla sua decima edizione ma sembra non stancare il pubblico. La seconda puntata, con ospite l’attore Lino Guanciale, ha raggiunto 3.741.000 spettatori e 18.53%. La puntata del GF Vip, dunque, continua a non attirare l’attenzione del pubblico. Due diretta a settimana sono forse troppe per un format del genere?

Ascolti tv venerdì 25 settembre 2020: Grande Fratello Vip perde ancora contro Tale e Quale Show

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha perso di nuovo contro Tale e Quale Show di Carlo Conti. Rispetto alla scorsa settimana, però, è salito di qualche punto. Venerdì 19 settembre non è andato oltre il 14.80% di share mentre ieri sera ha registrato il 16.76%. Due punti in più che sono importanti ma che al momento non bastano. Delle prime quattro puntate di questa quinta edizione la più vista è stata la terza, quella trasmessa lunedì 21 settembre. La squalifica di Fausto Leali e le vicende di Elisabetta Gregoraci (che per gioco è stata costretta a baciare l’ex Velino Pierpaolo Pretelli) hanno appassionato tre milioni di telespettatori con il 18.50% di share. Una vittoria dovuta anche alla concorrenza decisamente diversa dal solito: le altre reti si sono dedicate principalmente alla politica e al risultato delle ultime elezioni.

Ascolti tv 25 settembre: continua il flop di Serena Bortone su Rai Uno

Altro flop da segnalare per quanto riguarda gli ascolti tv è Oggi è un altro giorno, la nuova trasmissione del pomeriggio di Rai 1 che sostituisce Vieni da me di Caterina Balivo. Partito da circa due settimane, lo spazio guidato da Serena Bortone non riesce a superare il 9% di share e viene battuto quotidianamente dalla soap spagnola Una Vita e Uomini e Donne.