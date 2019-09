Ascolti Tv 25 settembre 2019: Albano perde, Rai 1 trionfa

Ascolti televisivi di mercoledì 25 settembre 2019: Metti la nonna in freezer batte Albano

Ieri 25 settembre 2019, Albano è stato protagonista di È la mia vita, portando a casa un buon risultato, ma non è stato abbastanza per battere la concorrenza. Nella sera di Rai 1 c’è stato Metti la nonna in freezer, che ha ottenuto il 15.4% si share e ha incuriosito la bellezza di 3.380.000 persone; dietro c’è stato È la mia vita, che ha totalizzato uno share del 9.1%: a seguire Albano, 1.680.000 teleutenti affezionatissimi al cantante della Puglia. Rocco Schiavone, su Rai 2, ha raggiunto il 5.6% di share (1.219.000) spettatori) mentre Chi l’ha visto? si è avvicinato allo stesso share di Albano, tenendo però incollati al piccolo schermo più telespettatori: 1.799.000.

Il vincitore del Preserale e quello dell’Access Prime Time di ieri 25 settembre 2019

Nel Preserale, L’eredità ha ottenuto il 22.1% di share e ha incuriosito 4.010.000 spettatori, vincendo la sfida degli ascolti di mercoledì 25 settembre 2019 contro Caduta libera, che ha registrato il 19.4% di share ed è stato seguito da 3.407.000 teleutenti. I Soliti Ignoti ha battuto Striscia la Notizia nell’Access Prime Time: il programma di Antonio Ricci ha portato a casa il 16.7% di share ed è stato seguito da 4.152.000 teleutenti; la trasmissione di Amadeus ha invece incuriosito 4.253.000 spettatori, portando a casa il 17.2% di share. Una vittoria tutt’altro che schiacciante. Se la giocano bene. Un posto al sole – in onda su Rai 3 – ha raggiunto il 6.7% di share (1.650.000 telespettatori) mentre Stasera Italia di Rete 4 il 5.6 e ha catturato l’attenzione di 1.381.000 persone.

Ascolti Tv, il pomeriggio di Mediaset e Rai: Uomini e Donne grande conferma

Nel pomeriggio di Rai 1, Vieni da me è entrato nelle case di 1.570.000 persone, ottenendo il 12.4% di share; La vita in diretta ha invece raggiunto il 14.9% di share ed è stato seguito da 1.486.000 telespettatori. Buon risultato per Uomini e Donne: 23.6% di share e 2.794.000 teleutenti; lo stesso si può dire per Pomeriggio 5: nella prima parte 19.1% di share (1.782.000 spettatori), nella seconda 16.4% (1.719.000 spettatori) e nella terza 13.7% (1.587.000 spettatori).